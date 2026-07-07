Pokud takhle bude skutečně vypadat Octavia po druhé modernizaci, Škoda ji asi nebude stíhat vyrábět
Petr ProkopecMěla skončit, místo toho si protáhne svou existenci až do daleké budoucnosti. Právě proto ale dostane druhý facelift v duchu nového designového jazyka Škody. A soudě podle práce ilustrátorů, kteří „odmaskovali” zakamuflované prototypy, by jí to mohlo slušet.
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Pokud takhle bude skutečně vypadat Octavia po druhé modernizaci, Škoda ji asi nebude stíhat vyrábět
7.7.2026 | Petr Prokopec
Měla skončit, místo toho si protáhne svou existenci až do daleké budoucnosti. Právě proto ale dostane druhý facelift v duchu nového designového jazyka Škody. A soudě podle práce ilustrátorů, kteří „odmaskovali” zakamuflované prototypy, by jí to mohlo slušet.
Říká se, že krása je v oku toho, kdo se dívá, asi se ale shodneme na tom, že žádná z prvních tří generací Škody Octavia nebyla zrovna překrásným autem. Neznamená to, že by šlo o špatná nebo ošklivá auta, atraktivní design ale zkrátka nebyl prioritou. Jistý zlom nastal až v roce 2019, kdy se značka pochlubila generací čtvrtou, která sice technicky celou řadu prakticky nikam neposunula, praktičnost ale spojila s docela přitažlivým zevnějškem.
O pět let později nicméně automobilka přišla s faceliftem, který podobně jako u třetí generace nepatří mezi ty nejpovedenější. Stojí za tím hlavně tvar předních světlometů, který měl Octavii dodat na dravosti. Spíše než co jiného z ní ale udělal karikaturu sebe sama. Původně to mělo být poslední novinka, které se spalovací verze dočká, ale protože Škoda změnila plány a se spalovacím pohonem najednou nechce skončit, zůstane Octavia IV v prodeji. Ovšem po dalším faceliftu.
Díky snímkům špionážních fotografů už víme, že Octavia adoptuje nový designový jazyk Modern Solid, kterého se zatím dočkaly pouze nejnovější modely Epiq a Peaq. Oproti nim se ovšem u bestselleru Škody budou měnit jen detaily, jako je maska chladiče Tech-Deck Face. V případě světel pak možná dorazí jen jiná vnitřní grafika, která pozmění jejich vnímání, nikoli základní tvar. V kombinaci s jinak profilovaným nárazníkem by to ale mělo stačit na návrat ke kráse.
Naznačuje to i práce často přesných ilustrátorů z magazínu Kolesa, kteří vzali fotky zakamuflovaných prototypů a virtuálně je zbavili ochranné fólie. Je samozřejmě vždy otázkou, jak moc trefili realitu, vyloženě vedle ale nebývají. A pro Škodu by to bylo jen dobře, kdyby nebyli, protože podruhé faceliftovaná Octavia by se rázem mohla řadit mezi vůbec nejpohlednější rodinná auta na trhu. Jakkoli tentokráte by asi pěstí na oko mohla být nová grafika koncových lamp.
Ze špionážních snímků přitom vyplynulo, že Škoda by měla razantněji proměnit také interiér. Za volant by se totiž měla nastěhovat nižší kaplička s užším digitálním přístrojovým štítem, což by si vyžádalo úpravu celé palubky. A pokud by došlo také na integraci otočného středového displeje, změnila by se i celá centrální konzole a na ni navazující tunel. Takový zásah si ale možná v Mladé Boleslavi schovají třeba na další modernizaci.
Lze tak už jen dodat, že pod kapotou bude možné znovu očekávat spalovací motory, naše zdroje ale naznačují, že by si Octavie nově měla vystačit jen s různě hybridními motory a bez dieselů. To by zas byl jednou krok do prázdna. Ale pokud ne (a nepřežene to s cenou), může se skutečně stát, že auto nebude stíhat vyrábět.
Faceliftovaná čtvrtá generace Octavie je podobně jako její předchůdce přijímána rozporuplně, a to hlavně kvůli čelním světlům. Druhá modernizace by to měla napravit, ilustrace níže ukazují, jak by k tomu mohlo dojít. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Kolesa@Instagram
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