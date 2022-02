Polák totálně zničil ceněné Ferrari při relativně malé nehodě, poznal úskalí tohoto typu aut před 5 hodinami | Petr Miler

Jistě to nebyla procházka růžovým sadem, airbagy šly ven, nikomu se ale nic vážného nestalo. Následky pro auto jsou ovšem fatální kvůli jeho výšce, s tak nízkými stroji se při stavbách silnic obvykle nepočítá.

Pozoruhodné záběry zveřejnili dobrovolní hasiči z polského Wyrzysku. Zachycují obecně výjimečnou nehodu moderního Ferrari, v tomto případě navíc ceněného a relativně vzácného ostrého provedení modelu 488 GTB zvaného Pista. Řidič okruhově zaměřeného stroje s výkonem 710 koní dosahovaným při 8 000 otáčkách za minutu, který pracuje s vozem vážícím jen 1 385 kg, zjevně nezvládl řízení na silnici DK10 a havaroval, jen o to tu ale nejde.

Překvapivé jsou následky pro vůz, který je očividně totálně zničený. Krom několika dílů na zádi a jistě i některých technických komponent nenajdeme na celém autě snad jedinou „zdravou” část, i když nemohlo jít o zase tak vážnou nehodu. Příď je dost pocuchaná a airbagy šly ven, takže úplně malý náraz to být nemohl, relativně pružná svodidla ale běžně dovolí autu podobné karamboly přežít alespoň tak, aby bylo dále opravitelné. Tady jde zcela jednoznačně o totální škodu, ačkoli řidič vystoupil z vozu nezraněn.

Čím to, že by Ferrari tolik nevydržela? V tom problém jistě není, slabinou se zde ukázala být výška vozu. Zatímco normální auto by narazilo do svodidla, které by absorbovalo část nárazu spolu s přídí, tady se nízké Ferrari dostalo přídí pod svodidlo. To tak neabsorbovalo prakticky nic a příď, která je na takové situace připravená nejlépe, jen velmi málo. Následky nárazu se místo toho rozložily mezi prakticky všechny díly Pisty - částečně zepředu, částečně i shora, neboť klíčový část svodidla chtěla vůz otevřít jako plechovku. A částečně také zboku, neboť tyto partie zavadily o prvky, kterými je svodidlo uchyceno k zemi.

Někteří mají tendenci hovořit o tom, že polské silnice nejsou bezpečné a že jde o chybu stavitelů, tak příkří bychom ale nebyli. Auta nabírají různých výšek a pokud na určitém místě nejsou dvojitá či trojitá svodidla jako třeba na závodních tratích, vždy je třeba zvolit kompromis, který holt bude pro některá auta příliš vysoko a pro jiná příliš nízko. Že stavitelé nemohou primárně myslet na obecně velmi vzácné nehody supersportů, je snadno pochopitelné. Je to zkrátka úskalí těchto aut. Čím výjimečněji konstruovaný vůz máte, tím méně na něj mohou být brány ohledy při výstavbě silnic - podobou příčných prahů počínaje a řešením svodidel konče.

