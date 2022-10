Polák za pár korun předělal Škodu Octavia I na BMW, jednoduše tak splnil dávné sny fanoušků české značky před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda a BMW toho dnes mnoho společného nemají. Technicky jde téměř o nic, zacílením na zákazníky o minimum a designově ani o ono pověstné ň. Před víc jak čtvrtstoletím se ale věci měli jinak. A recese jednoho Poláka je trefně připomíná.

Musíte už být tak trochu na pochodu k důchodu, abyste to pamatovali, v 90. letech to ale skutečně bylo téma. Internet tehdy prakticky nic neznamenal, záplavy špionážních fotek a videí nových aut na sociálních sítích byly nemyslitelnou věcí a bylo-li o nějakém novém autě slyšet předem, bylo to z televize či tištěných médií. Někdy v polovině dekády se touto cestou začaly objevovat první informace o tehdy chystané, pro Škodu přelomové Octavii I.

Sem tam se povedlo prototypy vozu nafotit nebo natočit na klasické foťáky či videokamery, zjevné z nich ale mnoho nebylo. Jedna věc ovšem byla patrná velmi dobře - že auto dostane zcela nově koncipovanou masku chladiče se dvěma hranatými, obdelníkovými světly. Možná tomu tehdy pomáhala i sama škodovka chytrou kamufláží, zase tak dobrou paměť nemám, otevřeně se ale hovořilo o tom, že vůz bude svou přídí připomínat tou dobou velmi dobře přijímané BMW řady 3 generace E36.

Pozdější premiéra ukázala, že česká značka zamířila přece jen trochu jiným směrem a sny fanoušků o „českém BMW” se rychle rozplynuly. Polák jménem Samuel Masar ale tyto časy buď pamatuje, nebo jej stejná věc napadla nezávisle na tom. Tak či onak je svým dílem připomíná. Je totiž majitelem Octavie první generace, kterou se rozhodl na BMW řady 3 E36 předělat doslova za pár korun. A o fotky výsledku se podělil s kolegy z Carscoops.

Je to samozřejmě recese, a tak nečekejte bezvadné provedení, stříbrnou páskou na stříbrném kombíku ale zakryl logo Škody, přepůlil škodováckou masku chladiče vedví a přidal logo BMW. Zblízka si oba vozy jistě nespletete, zdálky bychom ale řekli, že bude Octavia I trojku E36 připomínat navzdory primitivnímu provedení celé modifikace docela věrně. Podívejte se na to sami a bere to s humorem, ostatně Samuel se sám nejvíce baví nechápavými pohledy okolí...

Škoda Octavia I... Foto: Škoda Auto



...byla ještě před svou premiérou připodobňována k BMW řady 3 E36. Jak můžete vidět níže, oba vozy skutečně lze vizuálně přiblížit jeden druhému. Foto: BMW

Zdroj: Samuel Masar přes Carscoops

