Policejní auto se při honičce vzneslo do vzduchu, přistálo na zaparkovaných vozech

Pro jednou úspěšně skončil pokus uprchnout před muži zákona autem. Ti paradoxně doplatili na to, že je jejich vlastní město v rozpočtu preferuje.

Americká policie je aktuálně pod drobnohledem celého světa. Stojí za tím její často až brutální zákroky zejména vůči členům černošské komunity, jež končívají i smrtí. Situace vyeskalovala poslední květnové pondělí, kdy během zákroku zemřel George Floyd, jemuž nyní již bývalý strážce zákona Derek Chauvin klečel takřka devět minut na krku. Spojené státy tak zaplavila vlna protestů, jež vyústily v rabování a násilí.

Dnes se ovšem znovu nevypravíme po stopách vandalů. Místo toho se v čase zpět, kdy se Amerika těmto problémům zrovna nevěnovala. Policisté ovšem chybovali již tehdy, ačkoliv v jednom konkrétním případě nedošlo na žádné ztráty na životech. A jakkoliv to na první pohled nevypadá, incident se dokonce obešel i bez zranění.

Vše odstartovalo ve chvíli, kdy si jeden strážce zákona všiml řidiče, který nedal přednost. Jelikož ten pak ani nereagoval na pokyn k zastavení, došlo na honičku v hollywoodském stylu. Policista si ale neuvědomil, jak mizerné silnice v San Bernardinu, kde se celá věc odehrála, jsou. A na jedné křižovatce byl i se svým SUV katapultován do vzduchu.

Auto se vzneslo skutečně vysoko a po krátkém letu přistálo na zaparkovaných autech. V těch naštěstí nikdo neseděl, přesto se proti vedení města začali lidé bouřit. Tvrdí, že do policejního sboru nalilo spoustu peněz, který si za ně mohl koupit třeba i tato nová SUV. Ale na místní silnice, na které nakonec bylo i SUV krátké, peníze nezbývají. Co nám to jen připomíná...

