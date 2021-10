Policie až po týdnu vyřešila záhadu dodávky zaparkované na střeše autobusové zastávky před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gendarmerie du Finistere, CC0 Public Domain

Mohla to být nehoda, ale nebyla. Majitel vozu byl rychle nalezen, ani on ale netušil, co se stalo. Policie nakonec musela požádat o pomoc širokou veřejnost, aby zjistila, co se minulý týden pod rouškou tmy přihodilo.

Auta obvykle stojí na parkovištích, v garážích nebo na příjezdových cestách svých majitelů. Občas skončí ve škarpě, stromě či v jiném voze, to když s nimi někdo nabourá. Tentokrát byl ale automobil, přesněji Peugeot Partner, nalezen v pondělí brzy ráno na střeše autobusové zastávky ve městě Plounéventer v části Francie zvané příhodně Finistere. Leží skutečně na konci pevniny, nejzazším severozápadním cípu hexagonu.

Co se stalo, to v tu chvíli nikdo netušil. Vůz se na místě objevil někdy v neděli v noci a policie nebyla schopna přijít na to, co se na místě stalo. Nikde okolo nebyly patrné žádné známky nehody a nebylo fyzicky možné, aby se Peugeot na místo svého „pobytu” dostal jen tak. Policie zkoumala záběry z bezpečnostních kamer, vyslechla lidi v okolí, nedošla ale k žádnému závěru.

Nápomocen jí nebyl ani majitel auta, třebaže nebylo problémem jej identifikovat a najít. K autu se hlásil, jak se ale na místo dostalo, netušil ani on. Na zastávce stálo perfektně vyvážené, aby nepadalo na žádnou stranu, a tak policie pochopitelně pojala podezření, že jej tam někdo takto narafičil. Ale kdo a jak? Však není snadné jen tak hodit auto na střechu zastávky uprostřed města, aby si toho nikdo nevšiml.

Policie tak rozjela pátrání s pomocí celého města, když zveřejnila níže přiložené fotografie. A přiznala, že jde o největší záhadu, kterou kdy řešila. Trvalo pak skoro celý týden, než byla věc objasněna, ale povedlo se. Ukázalo se, že jde o následek sporu mezi majitelem auta a dalším člověkem, kterého v rámci řešení blíže neupřesněné rozepře nenapadlo nic lepšího než toto. Vzal vysokozdvižný vozík, auto naložil a pod rouškou tmy jej minulou neděli pozdě v noci nechal na zastávce. A pak se bavil na účet majitele, že si se svým Peugeotem jen tak nesjede.

Jestli to stálo za problémy, které kvůli tomu může mít, si musí dotyčný říci sám. S ohledem na publicitu, které se případu dostalo, ale tak nějak tušíme, že tady hlavy padat nebudou. Ale kdo ví, gilotinu vymysleli nedaleko...

Auto se na autobusové zastávce hned tak nevídá, tento případ zaskočil i policii z Plounéventer. Musela věnovat skoro týden času tomu, aby případ objasnila. Foto: Gendarmerie du Finistere, CC0 Public Domain

Zdroj: RMC

Petr Miler

