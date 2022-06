Policie zkusila s elektromobilem zastavit ujíždějícího řidiče, po půl hodině to musela vzdát. Vše zachytila kamera před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Logan Police Department, CC0 Public Domain

Elektrická auta jsou v policejních službách stále neobvyklá a ještě méně často je vídáme v honičkách s podezřelými. Tady na jednu došlo, policie nakonec musela kapitulovat.

Elektromobilů jezdí po silnicích stále více a bez ohledu na to, zda se je jednou podaří nařídit jako jediný legálně dostupný dopravní prostředek, jich ještě více jezdit bude. Častěji se tak objevují i v policejních službách, kde obvykle panují obavy o to, zda budou dostatečně akceschopné, pokud bude třeba dělat něco jiného než pomalu korzovat městem. Jsou nepochybně oprávněné, neboť akční rádius elektrických aut je obecně malý a s rostoucí zátěží či klesající kapacitou baterií jde jen dolů. V případě zachyceném na videu níže ale zjevně došlo na konfrontaci s policejní Teslou s bateriemi blízkými plné kapacitě.

Posádka Modelu Y zjevně měřila rychlost na okresní silnici, na které naměřila projíždějícímu Fordu Mustang 10 mph, tedy asi 16 km/h přes limit. To je relativně banální přestupek a řidič na výzvu zastavil. Po krátké statické interakci, kdy z vozu vystoupila spolujezdkyně, se ale rozhodl uniknout. Navzdory nálepkám GT na zádi a kapotě z verze Roush jde zjevně o šestiválcový Mustang z let 2013 až 2014, tedy relativně slabé auto (305 koní), které by mělo problém prchnout jakémukoli policejnímu vozu. Ale řidič to prostě zkusil.

Není to žádný Charles Leclerc, dělá chyby a zkraje dokonce zajede do slepé ulice, měl ale tehdy i později více štěstí než rozumu. Nakonec se dostane na dálnici, kde jej Tesla dlouho pronásleduje a bez problémů stahuje náskoky, je to mnohem rychlejší auto. Postupem času je znát, že ztrácí dynamiku s ubývající kapacitou baterek, na nejslabší moderní Mustang to ale stejně v pohodě stačí. Vydrží takto za vozem jet po skoro 30 minut a něco přes 70 kilometrů, což je pro rychlou jízdu s Teslou téměř hraniční hodnota, jakmile ale provoz zhoustne, řidiči Mustangu se podaří dostat na exit na jinou dálnici a pronásledování je záhy odvoláno.

Popravdě se divíme, že kdy v této podobě začalo, neboť 16 km/h přes limit za rizika se stíháním nestojí. To nakonec prý uznala i policie a akci zrušila dobrovolně a řidiče nechala jet. Je-li tomu skutečně tak, ví asi jen sama, na každý pád tu máme poměrně neobvyklou podívanou. Podle informací policie bylo auto v mezičase nahlášeno jako kradené, jestli ale správně rozumíme souvislostem, pak se jednalo o vůz oné spolujezdkyně, takže je krajně nepravděpodobné, že by ke krádeži skutečně došlo - to by se asi dotyčná na místě chovala trochu jinak. Ale kdo ví, policie nyní případ vyšetřuje a podezřelého zatím nenašla.

Tesla Model Y je v policejních službách zatím raritou, na videu níže se dostala i do honičky. Proti Mustangu mnoho práce neměla - jestli ovšem stíhání skončilo kvůli bezpečnosti ostatních, nebo vozu docházely baterky či kvůli témuž ztrácel dynamiku, asi nikdy s jistotou nezjistíme. Ilustrační foto: Tesla

Zdroje: Full Throttle TV@Youtube, Logan Police Department

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.