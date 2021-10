Policie kvůli stylu jízdy sebrala majiteli nové Lamborghini pár hodin po jeho koupi před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Lamborghini

Žádné zadržení s následným vrácením, ale skutečně tvrdá konfiskace s pozdějším prodejem ve prospěch eráru postihla jednoho norského kupce Lamborghini Huracán Evo v Německu. Jel s ním totiž přes Dánsko.

Stále drakoničtější tresty za překročení nejvyšší povolené rychlosti jsou podle nás jedním z krystalických důkazů ztrátu smyslu pro realitu ze strany vyspělých zemí. Je až absurdní, kam jsou některé státy v potírání často docela rozumného přizpůsobování rychlosti panujícím podmínkám a okolnostem schopny zajít za situace, kdy nikdy nebyla prokázána souvislost mezi vyšší povolenou rychlostí a vyšším počtem nehod, obvykle se děje jen pravý opak a děl se kdysi i u nás.

Poslední důkaz přežívající u našich západních sousedů nám zrovna zmírá před očima a až zemře zcela, budou se moci teprve všichni bojovníci proti rychlosti plácat po ramenou, jak je toho stále klesající počet obětí dopravních nehod zásluhou. Ten ale více než čím jiným klesá prostě proto, že zabít se v moderním autě chce extrémně nepříznivou shodu okolností, zatímco ještě před nějakými 30 léty lidé umírali při nehodách, ze kterých dnes odejdou s pár škrábnutími.

I u nás tak platí šílené postihy za vysokou rychlost - stačí jet 185 km/h ve 4 hodiny ráno na dálnici, dostanete okamžitý zákaz řízení a na cestu trestné body, i když vaše jízda byla skoro zaručeně bezpečnější než obyčejný odpolední průjezd městem padesátkou. Už prostě proto, že ve 4 ráno pořádně ani nemáte na dálnici koho a jak ohrožovat. Že je ale u nás špatně, neznamená, že nemůže být ještě hůř.

Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Nor iráckého původu, který si do Německa zajel pro nové Lamborghini Huracán Evo. A prožil si skoro dokonalé automobilové naplnění jednoho českého rčení. V Dánsku totiž - protože Dánsko jde v podobných absurditách vždy zbytku Evropy příkladem - nově zavedli možnost postihu rychle jedoucích řidičů konfiskací auta. Ne zadržením do doby, než řidič „vychladne”, jak je obvyklé, ale skutečným zabavením a prodejem.

Připusťme, že od řidiče bylo hloupé jet po Dánsku 236 km/h na stotřicítce, to snad musel zapomenout, že už není v Německu. Na druhou stranu nevíme, za jakých okolností se to stalo a nebudeme nikoho soudit, automaticky to nemuselo být nebezpečné - o pár kilometrů dříve v Německu dělal velmi pravděpodobně to samé. Policie ale s gustem využila svých nových pravomocí a auto koupené jen o pár hodin dříve za 2 miliony norských korun (asi 5,2 milionu Kč) zabavila a prodá s tím, že výtěžek propadne státu. Tomu se skutečně říká „rychle nabyl, rychle pozbyl”...

Podobné Lamborghini Huracán Evo si koupil jeden Nor v Německu, vydal se s ním ale domů přes Dánsko. A na tamní dálnici jel tak rychle, že o auto hned přišel, nadobro. Podle policie byl „trochu naštvaný” - jen „trochu” možná proto, že aspoň nemusí z auta v Norsku platit obrovskou daň... Foto: Lamborghini

Petr Miler

