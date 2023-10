Policie naměřila řidiči Kie Picanto 175 km/h ve chvíli, kdy sledoval videa na telefonu, je to skoro surreální včera | Petr Miler

/ Foto: Kia

Obdivovat to vážně nehodláme, ale jezdit s takovým prckem na hranici jeho maximální rychlosti a ještě si při tom krátit čas sledováním videí? To je něco tak nevídaného, že o tom ani sama policie nedokázala mlčet.

V jedné z legendárních scén filmu Taxi Taxi projede hlavní hrdina kolem policejní hlídky měřící rychlost a jeden z policistů řekne: „306!” Jeho kolega na to záhy zareaguje slovy: „Pardon, šéfe, ale řekl bych, že to byla čtyřistašestka,” pochopitelně domnění, že mluví o modelu auta, kterým byl slavný bílý Peugeot 406. On ale mluvil o naměřené rychlosti, tedy 306 km/h - něco takového policie v běžném provozu moc často nezaznamená.

Byla to pochopitelně fikce, legrace, tuším ale, že k podobné výměně názorů muselo dojít nedávno mezi australskými policisty měřícími rychlost na tamní Hume Highway asi na půli cesty ze Sydney do Melbourne v Novém Jižním Walesu. Právě tam se někdo kolem nich prohnal uprostřed dne rychlostí 175 km/h. Zdá se, že to je vedle 306 km/h slabý odvar, dotyčný ale řídil Kiu Picanto, tedy městského prcka, který je obvykle prodáván s motory s výkony v řádu desítek koní. A ve stále aktuální generaci JA se nikdy nenabízel se silnějším motorem než stokoňovým litrovým tříválcem.

Dostat z takového auta 175 km/h je vážně výkon, navíc to nebylo vše. Když policisté řidiče zastavili, všimli si, že si na mobilním telefonu připevněném k vnitřnímu zpětnému zrcátku přehrává videa na Youtube. Takže dotyčný jel v podstatě maximální rychlostí, jakou Picanto dokáže vyvinout, uprostřed dne a ještě u toho koukal na videa? To je vážně skoro surreální.

I policie žasla, pochopení ale neměla. Šoférovi byl okamžitě zadržen řidičský průkaz a ze svých skutků se bude zpovídat před soudem. Neznáme okolnosti ani veškeré detaily, a tak nechceme nikoho předem soudit, na to je tu skutečně jen soud. Ovšem vybrat si takové auto pro takové ježdění a ještě u toho nevěnovat stoprocentní pozornost jízdě, to vážně moc moudře nezní.

Napadlo by vás, že je vůbec možné se s Picantem pohybovat v provozu takovou rychlostí? Foto: NSW Police, CC0 Public Domain



Verze GT Line 1,0 T-GDI to technicky dokáže, přesto je pozoruhodné, že z ní někdo takový kalup dostal. Ilustrační foto: Kia

Zdroj: NSW Police

Petr Miler

