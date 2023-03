Policie nechápe, Polák v prťavém Fiatu převážel 1,5 tuny až skoro 9metrových klád dřeva před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Polska Policja, CC0 Public Domain

Poláci svého času prosluli schopností využít malá auta do mrtě a zjevně jim to zůstalo v genech. Že by vůbec mohlo být technicky možné převážet ve Fiatu Cinquecento takové množství takového materiálu, dosud nenapadlo snad nikoho.

Musíte být už chvíli po záruce, abyste to pamatovali, ta s kosou vám ale na záda ještě dýchat nemusí. Pokud jste aspoň v mládí zažili 80. léta minulého století, nešlo snad přehlédnout, co všechno byli tehdy schopni Poláci nacpat do klíčového lidového auta z těch časů, Fiatu 126p alias Maluchu.

Byl to prťavý automobil už na tehdejší poměry, dnes byste si jej mohli splést s dětskou hračkou. Ničím takovým ale tento vůz nebyl a spousta Poláků ho používala jako rodinné auto, se kterým vyráželi klidně na dovolené křižujíc tehdejší Československo. Co všechno do něj byli schopni naskládat, bralo dech - z vozu klidně vylezla čtyřčlenná rodina a postupně z něj vyskládala veškeré dovolenkové vybavení. Na co Čechoslovákům tehdy nestačily stodvacítky, na to Polákům stačily Maluchy.

Je to už dávno a většinu aut s nápisem Polski Fiat na zádi dávno sežral zub času, přesto se zdá, že tento národní sport Poláky neopustil. Nasvědčuje tomu aspoň případ, o který se s velkým údivem podělila polská policie. Jeden z tamních automatických systémů totiž ve Slezském vojvodství zaznamenal podezřelý vůz, shodou okolností opět Fiat, tentokrát modernější (ale ne o moc větší) model Cinquecento. Jeho řidič do něj totiž naložil mimořádně rozměrný náklad.

Jeho délka až 8,7 metru udiví, problémem tady ale byla hlavně hmotnost. Takto dlouhý byl kmen stromu, ke kterému řidič Cinquecenta přidal další polena. Auto tak zadkem pomalu dřelo o zem, což nakonec nepřekvapí - policie po zastavení řidiče zjistila, že náklad váží neskutečných 1,5 tuny, tedy víc než samotné auto. Jak je vůbec možné, že tohle byl malý fiátek schopen pobrat, nechápe ani policie. Řidiči byla pochopitelně zakázána další jízda a musí nyní čelit pokutě až 30 000 PLN (asi 151 tisíc Kč), která mu může být udělena ve správním řízení. I minimum v podobě 5 000 PLN (cca 25 tisíc Kč) ale bude pro majitele Ciquecenta spousta peněz...

Nešálí vás zrak, Polák do Fiatu Cinquecento nějak nakládal až 8,7metrové klády o celkové hmotnosti 1,5 tuny. A vyrazil na cestu. Foto: Polska Policja, CC0 Public Domain

Zdroj: Polska Policja

Petr Miler

