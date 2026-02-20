Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
Policisté na celém světě jako by nemohli odolat touze někomu napařit pokutu jen proto, že mohou. V tomto případě začali nad auty obyčejných lidí kroužit velkým dronem, což je pochopitelně vylekalo a reagovali na to různými způsoby. Pak jim dali pokuty za některé docela přirozené reakce.
Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
Pokud koukáte na hollywoodské filmy, nejspíše jste už viděli některou scén, ve kterých vystupují policisté v utajení a své okolí k páchání nepravostí spíš provokují, než aby mu zamezovali. Povětšinou se zaměří na nějakého nešťastníka sedícího třeba na baru, kde přemýšlí o nespravedlnosti svého osudu. A následně tlačí k tomu, aby si od nich koupil narkotika, kontraband nebo třeba chvilku rozkoše. A když ho konečně zlomí, ukážou mu policejní placku, zkroutí mu ruce za záda a následně se od kolegů nechají plácat po ramenou, že učinili ulice bezpečnějšími.
Máte pocit, že tak je tomu pouze na filmovém plátně či na televizních obrazovkách? Chyba lávky, scénáristé se ostatně rádi nechávají inspirovat skutečnými příběhy. Pročež je dost možné, že do svých dalších děl začlení i policejní drony. Ty strážci zákona využívají stále více, třeba k pátrání po zmizelých osobách. Bohužel je ale také zneužívají, jak se loni v kanadském Kingstonu. Řada řidičů tam totiž podle CBC News dostala pokutu za to, že se dostatečně nevěnovala řízení. Pro to ale měli rozumný důvod - nad hlavou jim totiž náhle začal kroužit docela velký dron, což je pochopitelně zneklidnilo. A jednou z přirozených reakcí bylo si dron vyfotit mobilem a dál pátrat, kdo vás takto sleduje.
Jedním z nachytaných „hříšníků“ byla Laurie Esseltine, která zastavila na červenou na semaforech. V té chvíli se jí ovšem nad vozem objevila prodloužená ruka zákona opatřená čtyřmi vrtulemi. Protože neměla důvod tušit, že jde o zařízení policie, shledala to podivným a létající stroj si dvakrát vyfotila. Poté vyčkala na zelenou a pokračovala ve své cestě. Jenže náhle byla zastavena kingstonskou policií kvůli držení mobilu za volantem.
Za tento prohřešek kanadské řidičce hrozily až tři trestné body, pokuta ve výši 615 CAD (cca 9 300 Kč) a možné zabavení řidičského průkazu na tři dny. Něco takového paní Esseltine nepovažovala za správné, neboť nebýt onoho dronu kroužícího bezdůvodně nad jejím vozem, mobil by do rukou nevzala. To si nejspíše vzápětí uvědomili i policisté, pročež měl být ve správním řízení celý případ shozen ze stolu. Přičemž podobně to dopadlo i s další pokutou udělenou v ten den.
Takových případů bylo víc, a tak se kingstonská policie pod palbu kritiky, neboť ve finále mohla sama porušovat právní řád. Pokud totiž neměla relevantní důvod, pro který by nahlížela lidem do soukromí, za které jejich auto je považováno, pak se jednalo o neoprávněné prohledávání, to platí i v Kanadě. Na to upozorňuje mj. organizace Canadian Constitution Foundation, která bojuje za to, aby byly jako neoprávněné uznány všechny pokuty, které policie v květnu s pomocí dronu udělila. A přitom mohli policisté sami dojít k závěru, že to, co dělají, je prostě hloupost, ne?
Pokud policisté používají drony třeba k hledání nezvěstných osob, nelze policii nic vytknout. Když je ale nechají létat řidičům nad jejich hlavami a následně je pokutují z to, že si toho všímají, a nevěnují se tak řízení, měl by pořádný postih jít za nimi. Foto: Kingston Police, CC0 Public Domain
