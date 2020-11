Policie použila Lamborghini pro 500km převoz orgánů, bylo rychlejší než vrtulník před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

V záplavě obvykle nepříliš potěšujících zpráv o situaci ve zdravotnictví tam či onde to berme jako jiskřičku naděje. Vedle věcí, které se nepovedou, se jich také spousta podaří.

Italské zdravotnictví se momentálně nachází v podobné situaci, jako to naše. Chaos je asi nejvýstižnějším slovem, jakým ji lze popsat - na některých místech země systém naráží na své kapacity a nikdo neví, co čekat v dalších dnech, natož pak za týden nebo dva. I v záplavě nepotěšujících zpráv se ale najde pozitivní.

Tamní policie se čerstvě pochlubila tím, že dokázala využít zdánlivě na první pohled jen marketingovým účelům sloužící Lamborghini Huracán z její flotily k tomu, k čemu bylo určeno. Polizia tento vůz spolu s dalšími Lamby dostala za účelem rychlého převozu orgánů, krve, krevní plazmy a podobných záležitostí, pro což je auto také speciálně upraveno. Krom majáků a dalších nezbytností disponuje také chlazeným zavazadlovým prostorem v přední části.

Přesně pro to vůz Italové využili v momentě, kdy bylo potřeba urgentně převézt ledviny dárce z Říma k pacientovi do Padovy. To je asi 500 km daleko a byť pro takovou štreku už se nabízel vrtulník, záchranné složky se nakonec rozhodly jako pravděpodobně rychlejší zvolit přesun po zemi právě za pomoci Lamborghini. A bylo to správné rozhodnutí.

Celý přesun proběhl za něco málo přes dvě hodiny průměrnou rychlostí přesahující 230 km/h. Dosáhnout takového průměru chce už opravdu rychlé auto schopné zrychlit i na vyšší rychlosti během chvíle a vyrovnat jej by měl problém i vrtulník, který v závislosti na specifikaci nemusí být rychlejší a dostat jej do akce může být složitější. Tak či onak byly ledviny dodány včas a transplantace skončila úspěchem. Kéž by všechny současné příběhy z nemocnic měly takový konec.

Lamborghini Huracán italské policie známe z propagačních fotek dobře, evidentně ale neslouží jen jako marketingový nástroj, v akci jej můžete vidět na videu níže. Foto: Lamborghini

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarieta, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020

Zdroj: En24

Petr Miler