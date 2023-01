Policie se neřídila svými vlastními pokyny, zloději jí ukradli neoznačené služební auto

Je to tragikomický případ ukazující, jak mizerné je zabezpečení některých aut korejských značek. Zloději se nezastavili ani před policejním vozem, i když je otázkou, zda vůbec tušili, že policii patří.

V říjnu loňského roku jsme informovali o pořádném průšvihu, který je spojen s korejskými automobilkami Hyundai a Kia. Miliony jejich aut vyrobené v letech 2011 až 2021 lze totiž snadno ukrást. Stačí vám k tomu jen USB kabel za pár korun a případně šroubovák, pokud k danému vozu chcete být vlídní a plastový kryt sloupku řízení odšroubujete namísto rychlejšího utrhnutí. Poté již jen sejmete spínací modul z konektoru, nasadíte kabel, který je rozměrově shodný, otočíte a jedete.

Za celým problémem stojí fakt, že ve Státech není montáž imobilizérů povinná. Toho Korejci využili ke snížení nákladů, aktuálně však na dané rozhodnutí přinejmenším z marketingového hlediska doplácejí. O nápravu se snaží alespoň policie, která vlastníky vyzvala ke koupi a instalaci dodatečného zabezpečení, ať již jde o páku na uzamčení volantu nebo třeba skryté tlačítko, jenž by deaktivovalo baterii a další elektrické systémy.

Nejnovější vývoj v rámci celé kauzy nicméně připomíná pořekadlo o kovářově kobyle, která chodí bosa. Čtveřici zlodějů se totiž povedlo odcizit neoznačenou policejní Kiu, dle všeho model Optima čtvrté generace. Ten evidentně nebyl dodatečným zabezpečením osazen, neboť strážci zákona se zjevně domnívali, že drzost kriminálníků má své hranice. Kvůli tomu ovšem mají nejen z ostudy kabát, ale budou rovněž muset řešit i opravu.

Vůz odcizený od pětačtyřicátého policejního okresku v úterý ve 12 hodin a 30 minut se totiž povedlo nalézt až druhý den krátce před polednem, a to více než 6 kilometrů od místa činu. Lapkové si za jeho volantem měli užívat bezstarostné jízdy, která však skončila havárií. Odcizená Kia nejprve nabourala několik zaparkovaných aut, než skončila v betonové zábraně u silnice.

Podle prozatímních informací zatím nikdo nebyl zatčen, dva lidé nicméně byli vyslechnuti a vzápětí propuštěni. Jak pak vše dopadne, je ve hvězdách. Nicméně z vozů Hyundai a Kie se skutečně stal cíl velkého množství zlodějů. Třeba v Los Angeles jejich krádeže vzrostly o 85 procent, v případě okresku Cook County ve státě Illinois jde pak dokonce o 936procentní nárůst. Případ policejního vozu nejlépe ukazuje, jak snadné je Kiu či Hyundai ze zmíněnyćh let odcizit.

A Tik-Tok challenge that has become popular on social media is targeting certain Kia and Hyundai vehicles for theft. The 122PCT recommends the following tips to keep your property safe. pic.twitter.com/TuI3cgZirb