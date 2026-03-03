Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Někteří to svádí na drahou americkou zdravotní péči a dobrovolné pojištění, takhle jednoduché to ale není. Ani u nás není v odlehlejších oblastech radno spoléhat na rychlou záchrannou pomoc, pokud potřebujete v naléhavé situaci pomoci způsobem, kdy jde stejně hlavně o převoz do nemocnice. Na papíře pro neznalé vše vypadá dokonale promyšleně a organizovaně, když sanitky mají povinnost být všude do určitého času, z vlastní praxe ale víme, že to tak funguje možná ve velkých městech a okolí, ne v Horní Dolní. Tam rychlá záchranná pomoc nebývá ani rychlá a ani moc záchranná.
Na menších městech slouží často velmi omezené množství aut, se kterými kvůli úspoře nákladů nejezdí lékaři, ti přijedou separátně odjinud nebo také vůbec. Stává se tedy, že pokud je nutné řešit víc akutních případů najednou, dojede k vám sanitka klidně po půl hodině i déle, a to jen s nižším zdravotnickým personálem, který člověku v obtížnějších situacích prostě nepomůže. Není pak divu, že když se pak naskytne situace, kdy tušíte, že vašemu blízkému pomohou stejně jen v nemocnici, raději jej naložíte do auta a jedete. Zvlášť když na vás v tak vypjaté situaci třeba manželka křičí, abyste přece něco dělal a nečekal na zázrak, který nemusí přijít.
Je to pochopitelný a někdy i velmi racionální a nejsprávnější možný postup. Je pak logické, že při takové cestě se zrovna nevlečete, ale také nemusíte jet nijak extrémně rychle, to byste pak mohli způsobit víc škody než užitku. Zvlášť s ohledem na situaci ale lze jízdu zvládnout s rozumem v hrsti rychle a bezpečně, není to tak, že 50, 90 a 130 km/h jsou všude ty jediné možné správné rychlosti. Vše nasvědčuje tomu, že člověk na videu níže se choval přesně tak, přesto jej i jeho rodinu policie zbytečně ohrozila víc než on kdy ohrozil kohokoli. A ještě skončil v poutech.
Řeč je o muži jménem Dillon Hess, kterého můžete vidět na záběrech níže též. Jedno z jeho dětí ve věku 1 a 3 roky letos 20. února dostalo alergickou reakci, která vyžadovala převoz do nemocnice. Byla u toho i jeho manželka, takže si dovedeme představit, v jaké situaci byl, a tak sedl i s celou rodinou do svého Jeepu Grand Cherokee a vydal se na cestu. Opravdu to nebylo nijak zvlášť rychlé a už vůbec ne zběsilé, jak můžete vidět na záběrech též. Policie mu na dálnici v úseku s povolenou rychlostí 97 km/h naměřila o 16 km/h víc, to je za daných podmínek nevýznamné.
Tento přestupek zaznamenala policistka Amber Cass, která se Hessův Jeep rozhodla pronásledovat. Na to sice muž zareagoval zpomalením a rozsvícením varovných světel, také dalšími způsoby se snažil dát najevo, že jede v nouzi do nemocnice. Na místě policistky bychom aspoň pochybovali a zvážili, jak velký problém jeho jízda představuje dřív, než bychom jej víc než následovali. Strážkyně zákona ale využila příležitosti a s pomocí tzv. PIT manévru se jeho auto pokusila otočit na střechu. Naštěstí jeli už moc pomalu a Jeep se ukázal stabilnějším, než se zdálo, a tak ho dostala jen do smyku a natlačila vůz na betonová svodidla. Následně s pistolí v ruce dostala řidiče z kabiny, spoutala jej a až poté začala naslouchat tomu, co se děje. A že nikomu nepomáhá, ale opakovaně ohrožuje životy jiných. Teprve pak začala vše napravovat.
Přijde nám to jako typický případ selhání policisty, který řeší nijak zvlášť problematickou situaci s pomocí zcela nepřiměřeného prostředku. Arkansaská státní policie přesto dotyčnou omlouvá a má pocit, že postupovala správně. A snad až drze říká, že řešení nastalé situace zvoleným způsobem je v Arkansasu docela obvyklé, důležité je v takové situaci komunikovat. Právě tady ale sama selhala ve všech bodech.
Jednak je naprosto pochopitelné, že když někam takto povezete dítě, nebudete volat v prvé řadě na policii, zavoláte záchranářům, to vás zajímá. Ale i když by tohle samo Hesse a jeho rodinu omlouvalo, došlo navíc k tomu, že manželka už v době cesty do nemocnice hovořila s policií po telefonu a situaci jí vysvětlovala ještě před konfrontací. Čili komunikace selhala na straně policie, která o urgenci věděla a řidič měl důvod předpokládat, že bude jednat podle toho. Mimo to policistka sama mohla zjistit, že vůz není kradený, a že pokud jeho řidič jede touto rychlostí, zapnul varovná světla a pokouší se s ní komunikovat skrz otevřené okno, opravdu nepůjde o prchajícího kriminálníka. Jasně, i Hess mohl na chvíli zastavit a vše říci, ale viz výše - měl důvod si myslet, že policie vše ví. A tohle není situace, kdy byste chtěli, nebo vám bylo vůbec dovoleno ztrácet čas.
Ke cti státních složek budiž, že veškerá policií (přesto!) vznesená obvinění byla stažena. Ale není to trochu málo? Z tohoto se dá poučit i jinak, ostatně to není poprvé, co to policie právě v Arkansasu s podobnými zásahy přehání a dělá víc škody než užitku. Znám je hlavně i u nás probíraný případ, kdy policisté stejným způsobem nabourali SUV těhotné ženy, která se snažila uposlechnout jejich výzvy k zastavení a pouze hledala bezpečné místo, kde by to udělala...
Přežít jízdu po silnicích v Arkansasu není jednoduché, hrozbou pro běžné řidiče jsou zjevně i policisté. Foto: Arkansas State Police, CC0 Public Domain
Zdroj: Arkansas Democrat Gazette
