Policie se pokusila zastavit řidiče Corvette, během chvíle jí v rychlostech přes 200 km/h zmizel jako duch

/ Foto: Chevrolet

Vskutku krátký proces udělal s policejní honičkou protentokrát nikoli policejní stíhač, ale pronásledovaný řidič. Dřív, než se policista stačil rozkoukat, mohl jen vypnout sirény a začít si hledat novou „oběť”.

Není to nic, co bychom komukoli doporučili napodobovat, přesto se den co den najde pár „hráčů”, kteří místo toho, aby se podvolili kontrole, raději zkusí policii ujet. Důvody mohou být různé a na situaci mnoho nemění, stejně jako platí, že takoví lidé v naprosté většině případů nemají šanci uspět - nemají na to techniku, um, nepřejí jim okolnosti anebo prostě čelí příliš organizovanému protivníkovi. V tomto případě to ale dotyčnému vyšlo a nedá se říci, že by policii unikl jen o fous.

Vše se navíc odehrálo v Arkansasu, kde je tamní policie proslulá tím, že se s věcmi moc nemaže, někdy ke své vlastní smůle. Nevyšlo jí to ani tentokrát, třebaže se ve výsledku z její strany nic až tak dramatického nedělo. Na záběrech z policejního auta vidíme, jak se policista Caleb Pevehouse v prvé řadě modlí, aby měl pod zadkem větší... „powerhouse”. Nevíme, z jakého důvodu chtěl stavět Chevrolet Corvette minulé generace C7 s registrací v jiném státě USA, když se o to ale pokusil, řidič Corvette neváhal ani vteřinu a dal plný plyn.

Z videa není zcela zřejmé, jakou verzi měl k dispozici, očividně šlo ale o podstatně silnější vůz, než jaký měl k dispozici Pevehouse. Ten to později sám přiznává, když v rychlostech okolo 125 mph (přes 200 km/h) jen sleduje, jak mu Corvette mizí v dáli. A nebyla to dlouhá podívaná - aspoň vizuální kontakt se sporťákem Chevroletu policista udržel minutu, možná dvě, pak bylo po všem. Chvíli se pokusil rychlou jízdou pokračovat tam, kam si myslel, že by šofér Vette mohl mířit, ale neměl štěstí.

Honičku tak musel ukončit bez hmatatelného výsledku a začít si hledat novou „oběť”. Řidič Corvette nebyl dopaden ani později a jeho identita zůstává neznámá. Pochopitelně nikomu nedoporučujeme takový postup opakovat, je ale zřejmé, že s tím správným autem v rukou podezřelých a za těch správných okolností může policie snadno tahat za mnohem kratší kus provazu. Nakonec se na to podívejte sami.

Podobná Corvette C7 se ukázala být příliš tvrdým oříškem k rozlousknutí pro arkansaskou policii, pronásledujícímu vozu zmizela jako nic. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.