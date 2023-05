Policie vyhmátla řidiče Porsche s důmyslným zařízením na skrývání „SPZ”, asi chtěl být jako James Bond

Chyběla už jen píseň Karla Gotta znějící z reproduktorů, i když Bondův Aston na to šel kapánek jinak. Tak či onak to dotyčnému nevyšlo a zavařil si na větší problémy, než jaké jej mohly čekat s viditelnou RZ.

Možná si ještě vzpomenete na případ rumunského řidiče, který zkoušel přelstít českou policii. Na své auto s českou registrací si tehdy umístil zařízení, které umí „espézetky”, dnes přesněji registrační značky zakrýt černou roletkou a tím vůz učinit prakticky neviditelným pro jakékoli formy automatického měření. Úplně mu to nevyšlo a zákaz řízení v České republice ho neminul.

U nás se podobné věci stávají velmi zřídka, v zahraničí jsou přece jen častější. O jednom aktuálním případu informuje policie z kanadského Haltonu, kde se prakticky o to samé pokusil šofér posledního Porsche Panamera 4S. Leckdo by jistě řekl, že majitel tak drahého auta nebude mít podobné kejkle zapotřebí a pokuty buď zaplatí, nebo se bude spoléhat na právníky, kteří ho z možných patálií zkusí vysekat. Ale asi chtěl být jako James Bond, a tak si na zadní registrační značku instaloval podobně důmyslné zařízení jako výše zmíněný Rumun.

Vychytávka jako ze služebních aut agenta Jejího Veličenstva (nebo teď už jen Jeho Veličenstva?) sice nedokázala zmáčknutím tlačítka z prostoru řidiče změnit identitu auta, značku ale zakryla podobnou oponou. Policii zprvu nenapadlo, že má co do činění s něčím takovým a řidiče zastavila kvůli zdánlivě chybějící registraci, které si všimla sama, popř. jí takovou někdo nahlásil. Až pak pochopila, že registraci tole auto chvíli má... A chvíli nemá.

Policie informuje, že řidiče obvinila, neupřesňuje ale, z čeho jej obvinila. U nás by to bylo jasné - jakékoli zastírání registrační značky je v Česku „hrdelní” zločin, za který vám bude zakázáno řízení, i kdybyste jinak nikdy nic špatného neprovedli. Kanadskou legislativu neznáme, patrně bude mírnější, přesto sázíme na to, že nepříjemností pro řidiče bude z této patálie pramenit víc než z pár zaznamenaných překročení rychlosti automatickými systémy. Třeba mu ale stálo za to, že si aspoň na chvilku přišel jako James Bond...

The Milton District Response Unit stopped what they thought was a un-plated vehicle tonight. Investigation revealed that the driver had a licence plate concealing device. The driver was charged. The licence plate could be concealed by pressing a button from the driver’s seat! ^cm pic.twitter.com/WHpGvVmXWv