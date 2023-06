Policie vytáhla z řeky BMW, které pod vodou strávilo nejmíň 35 let. Podívejte se, co z něj zbylo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Polizei Bayern, CC0 Public Domain

Auto náhodou objevil rybář, který si jistě aspoň chvíli myslel, že mu na háčku uvízla bájná podvodní příšera. Omyl, byl to pětkový bavorák, jeho stav je po více jak třech dekádách pod vodou fascinující.

I když se to stává zřídka, někdy prostě dostanete víc, než čekáte. Vyprávět by o tom mohl jeden Němec, který se tento týden vypravil ukájet svou vášeň pro rybaření na řeku Isar. Jinak běžný průběh jeho kratochvíle narušil moment, kdy mu zabralo něco opravdu velkého... Mohl to být třeba gigantický sumec nebo příšera prchlá přímo z jezera Loch Ness, nakonec se ale i z vodní hladiny zdálo, že to bude spíše auto. A skutečně tomu tak bylo.

Dotyčný proto kontaktoval policii, která se na místo vypravila s patřičnou výbavou. A z Isaru vytáhla pozoruhodnou věc - první generaci BMW řady 5 v provedení 520i, která měla platnou technickou naposledy do roku 1988. Ve vodě tak strávila nejmíň 35 let a vskutku spektakulárně tak zakončila svou pouť životem. Ta podle identifikačních znaků začala někdy mezi roky 1976 a 1977, kdy byl vůz vyroben.

Policie se pochopitelně obávala, že uvnitř najde lidské ostatky, ale nestalo se, auta se takto zřejmě „jen” zbavil nějaký zloděj. Komu patřilo, zda jej někdo hledal nebo cokoli podobného, není zřejmé, německá evidence aut tak daleko do historie kupodivu nevidí. Policie se tak nakonec mohla soustředit na to, v jak pozoruhodném stavu vůz je. I když jde o pětku ze 70. let, která měla značné sklony ke korozi, dekády strávené ve vodě a bahně ji v podstatě zakonzervovaly.

Takže vysušit, odbahnit a jede se dál? Až tak optimističtí bychom nebyli, na každý pád jsme zvědavi, co se s autem bude dít. Policie by technicky vzato měla majitele vozu hledat, ale nemá se čeho chytit. Tak že by vyhlásila pátrání a zkoušela najít někoho, komu podobný bavorák zmizel... někdy v noci mezi roky 1986 a 1988? Mnoho lepších vodítek se zatím nenašlo, ani samo BMW není schopno s pomocí své evidence na základě VIN identifikovat původního kupce. Vskutku vůz plný záhad, podívejte se na něj v jeho současné kondici.

Kdo by čekal, že z podobného auta po dekádách pod vodou nezbude nic, mýlil by se. Ačkoli jde o BMW řady 5 ze 70. let, voda a bahno jej před korozí spíše ochránily. Foto: Polizei Bayern, CC0 Public Domain

Zdroj: Polizei Bayern

Petr Miler

