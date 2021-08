Policie zastavila muže, který roky jezdil s tovární ochrannou nálepkou na plexisklu helmy před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Politie Basisteam Oost Fryslan, CC0 Public Domain

Možná si chtěl hrát na pilota Formule 1 a ve správný moment ji stylově sundat při pomalé jízdě městem. Pokud ale něco takového skutečně plánoval, po 3 roky se nenaskytla ta správná příležitost.

Jsou lidé, kteří z nových věcí zásadně neodstraňují rozličné ochranné prvky, aby jim zůstaly co nejdéle jako nové, třeba fólie z displejů mobilních telefonů. Některé vypadají i docela odolně, neruší a příliš neovlivňují funkci, a tak třeba takový iPhone je možné docela dobře používat i s onou fólií. Tedy aspoň do momentu, než se pod ni dostane takové množství prachu, že už na displeji vidíte věci, které reálně nezobrazuje.

Asi je to každého věc, byť za sebe si říkám, pro koho dotyční onen nový stav šetří, když si jej sami nikdy pořádně neužijí? Něco docela jiného jsou ale ochranné fólie na motocyklových přilbách. Být transparentní, jako na mobilu, asi to ničemu nevadí a bylo by možné je využít ke stylovému sundání během pomalé jízdy. Tak to dělají piloti závodních aut s otevřenými kokpity, třeba ti ve Formuli 1, u nichž plexiskla přileb mají řadu vrstev, které je možné odstranit, třeba když jsou plná much či jiných nečistot. Jenže fólie na normálních přilbách transparentní nebývají a samy jsou spíše jakousi nečistotou.

Podobná fólie je totiž docela dobrým místem, kam umístit rozličná „nezbytná” varování. Dává je tam i firma MT Helmets, od níž si přilbu pořídil blíže neupřesněný nizozemský pilot skútru. A takto s ní jezdil. Kdyby s ní vyjel jednou a zjistil, že přes ona varování jaksi není moc dobře vidět, ještě by to šlo pochopit jako opomenutí, on ji ale v tomto stavu používal neskutečné tři roky.

Informuje o tom policie z východního Fríska, nizozemské provincie, která muže s takto „vyparáděnou” přilbou s údivem zastavila v provozu. A ještě více se policisté divili, když zjistili, že dotyčný přilbu vlastní už tři roky a používá ji takto po celou dobu. Zpráva nezmiňuje, zda byl nějak potrestán, snad i doufáme, že ne, policisté ale muži každopádně přilbu zbavili oné nálepky, po čemž se mu prý „otevřel zcela nový svět”. No, při pohledu na původním množství nápisů na ni se ani nedivíme...

Je skoro neuvěřitelné, že přilbu takto někdo tři roky používal a nepřišlo mu divné, že toho moc nevidí, ale je to tak. Foto: Politie Basisteam Oost Fryslan, CC0 Public Domain

Zdroj: Politie Basisteam Oost Fryslan

Petr Miler