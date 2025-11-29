Policie zastavila řidiče vývojového prototypu supersportu za desítky milionů kvůli tomu, že podle ní „zapaloval silnici”

Policisté mají někdy problém akceptovat jakékoli jiné než „stádní chování”. A zdá se, že svůj stín nebyli schopni překročit ani v případě, kdy se setkali s vzácným vývojovým prototypem, který v určitou chvíli na veřejné silnice prostě musí.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Emery County Sheriffs Office, CC0 Public Domain

Policisté mají někdy problém akceptovat jakékoli jiné než „stádní chování”. A zdá se, že svůj stín nebyli schopni překročit ani v případě, kdy se setkali s vzácným vývojovým prototypem, který v určitou chvíli na veřejné silnice prostě musí.

Aston Martin Valhalla je podobně jako Valkyrie výsledkem spolupráce mezi britskou automobilkou a stájí Red Bull Racing. Pod její vzhled se částečně podepsal Adrian Newey, do vývoje pak byl zapojen také Fernando Alonso. Mělo by tedy jít o velmi působivý stroj, což ostatně naznačuje i jeho pohonné ústrojí. Pod velmi vyzývavě střižený kabát se nastěhoval dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec od AMG, kterému asistují tři elektromotory. Celkově tak lze počítat s 1 079 koňmi.

Aston Martin po mnoha odkladech naposledy uváděl, že výroba se rozeběhne v květnu a první kusy k zákazníkům dorazí v druhé půli letošního roku. Zatím však automobilka nepřišla s tiskovou zprávou dokumentující jediné předání, stejně jako se nepochlubila fotkami z továrny ukazující rozjezd sériové výroby. Je tedy pravděpodobné, že došlo na další odložení. Napovídalo by tomu ostatně i dění v USA, kde byl tovární jezdec značky za volantem Valhally zastaven policií během testování vývojového prototypu.

Podle strážců zákona měl vůz „zapalovat silnici skrze Emery County“. Co přesně je tím míněno, policisté Dylan Keele a Dakota Adams neupřesnili. Dodali však, že řidič byl poučen o správné jízdní etiketě. Jestli spolu s tím dostal i pokutu, nezmínili, ale patrně ne, to by se „pochlubili”. Podělili se tedy o snímky vozu, jehož čelní i zadní partie kromě modrého „rychlého” pruhu zdobí také varování před vysokonapěťovými systémy. Jestli „silnici zapalovaly” ty, nebo to byl výfuk (anebo pneumatiky?), můžeme jen hádat.

Dodejme, že když byla Valhalla v roce 2019 představena poprvé, měl pohon dostat na povel přeplňovaný třílitrový šestiválec, kterému by asistoval systém KERS, jako je tomu u dvanáctiválcové Valkyrie. Dočkat se pak také měl speciálního mazacího okruhu, jakým se dosud pyšní pouze okruhový Vulcan. Nakonec z toho ale sešlo a dvě léta po debutu konceptu se ukázala verze blízká produkci, která již disponovala oním V8, jenž užívá také Vantage.


Aston Martin Valhalla měl již dávno mířit k zákazníkům, zatím se ale pořád testuje, v tomto případě se proháněl po americké silnici. Tamním policistům to nevonělo. Foto: Emery County Sheriff's Office, CC0 Public Domain
Aston Martin Valhalla měl již dávno mířit k zákazníkům, zatím se ale pořád testuje, v tomto případě se proháněl po americké silnici. Tamním policistům to nevonělo. Foto: Emery County Sheriff's Office, CC0 Public Domain

Zdroj: Emery County Sheriff's Office

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.