Policie zatkla řidiče, který s rodinou sjel s autem ze 76metrového útesu, viní ho z pokusu o vraždu

Málem tragický případ má ještě tragičtější dohru, neboť řidič vozu, který se štěstím přežil vlastní smrt, skončí hned po péči doktorů v péči policie. Věci se ale nemají tak, jak se na první pohled může zdát.

Čas od času se stane, že někdo způsobí dopravní nehodu s vážnými následky pro jiné a věčně krvelačná veřejnost, kterou nezřídka pobouzí neméně krvelačná média a méně důvtipní politici, začnou volat po obvinění dotyčného z vraždy, přirovnávat auto ke zbrani a podobné věci. Jsou to nesmysly, šlo-li skutečně o nehodu.

Nehodu nikdo nikdy neudělá schválně, je to nanejvýš nedbalost. A že podobná nehoda může mít velmi kruté následky pramenící ve smrt klidně několika lidí, což má za následek onu krvelačnost, je samozřejmě smutné, ale je to pořád nehoda - omyl, nedopatření, sled nešťastných událostí s tragickými dopady, do kterých se nakonec může připlést kdokoli z nás. Odpovědnost za to nést musíme, samozřejmě, ale přirovnávat nedbalého řidiče k vrahovi? To je naprosto neakceptovatelné nejen právně, ale i morálně.

Byli jsme tedy chvíli zděšeni, když jsme se dozvěděli, že včera probíraný pád auta ze 76metrové srázu, který jako zázrakem přežila celá čtyřčlenná posádka včetně dvou malých dětí, má za následek zatčení řidiče ve snaze obvinit jej z pokusu o vraždu. Někdo tedy právě přežil svou smrt při nehodě, při níž mohli zemřít i jeho nejbližší, a policie jej začne viní z pokusu o vraždu? Přišlo nám to absurdní, ale ono je to jinak.

Policisté prý při vyšetřování případu posbírali dost důkazů na to, aby dospěli k přesvědčení, že nešlo o nehodu, ale o úmysl. To pochopitelně situaci mění, pak o pokus o vraždu jít může. Podle nich měl 41letý Dharmesh A. Patel, lékař z Pasadeny, záměrně sjet s vozem ze srázu s úmyslem zabít sebe i svou rodinu. O důvodech se policie nezmiňuje, ale dokážeme si představit cokoli v souvislosti s rodinnými neshodami.

Policie si ale pochopitelně může myslet cokoli a nemusí to reflektovat realitu, do uzavření případu musíme doktora Patela považovat za nevinného. Prokáže-li se ale tato domněnka, šlo opravdu o hrůzný čin - pokusit se takto zabít 4- a 9leté děti, navíc vlastní, to připomíná hororové pohádky z mládí. Ve jménu lidskosti doufejme, že to tak nebylo a v tuto chvíli buďme rádi, že všichni přežili nakonec s relativně malými zraněními. A pokud přece bylo, zaslouží si dotyčný potrestat jako jiní vrazi - jestli použili nůž nebo auto není podstatné.

This morning, a vehicle with 2 adults and 2 minors went over cliff at Devil's Slide in @sanmateoco. Witnesses saw the accident and called 911. The car plunged hundreds of feet down the cliff and landed on the beach. All four patients were successfully rescued. Watch the video! pic.twitter.com/HUM2SJ56Oy