Policie změřila 22letého řidiče VW Golf při jízdě rychlostí 280 km/h, limit překročil o 170 km/h

280 km/h je vysoká rychlost v jakémkoli autě, 280 km/h ve VW Golf je ale skutečně extrém. Prohnat se tak rychle kolem policejní hlídky s radarem je ještě pozoruhodnější, komunita na internetu se i proto zjevně nemůže shodnout, jak se k věci postavit.

Člověk byl odjakživa fascinován rychlostí a neopouští ho to ani dnes, kdy se může v podstatě za pár šupů prohánět velmi rychlými vozy, které takové ježdění zvládají s velkým nadhledem. Přesto existuje pár met, které vyvolávají respekt.

V absolutním měřítku jde o 500 km/h v silničním autě, tolik ještě žádný sériový vůz homologovaný pro běžný provoz nejel. Ještě nedávno byla ve stejné pozici hranice 400 km/h, na jejíž pokoření potřebujete některé z naprosté smetánky světových hyperaut. A velký respekt pořád vyvolává i hranice 300 km/h, tak rychle jede stále jen pár špičkových vozů za miliony. Pak je tu ale ještě jedna umělá meta, která je zajímavá pro zbylé smrtelníky.

Jde o 250 km/h. Takto rychle jede dnes kdeco, klidně Škody Octavia RS a Superb 2,0 TSI 4x4, rozjede se na ně i spousta dieselů, elektromobilů hot hatchů, je to skutečně něco relativně běžného. Není to ale tak, že by v 251 km/h začaly odlétávat kusy plechů, jde o uměle omezenou rychlost, se kterou kdysi přišly z vlastní vůle německé automobilky coby bezpečnostním limitem, jenž dnes respektuje i naprostá většina ostatních výrobců. Ani spousta opravdu silných aut mimoněmecké provenience, vzpomeňme třeba Jaguar XFR, nejede víc. A omezovač u moderních typů vozů nebývá jednoduché odstranit, jistě i proto, že některé automobilky prodávají ty příplatkové, což je absurdita svého druhu.

Málokdo tedy jel více jak 250 km/h, obvykle k tomu navíc potřeboval něco jako Porsche, tedy auto značky, které omezovače nepoužívá. Do této reality pak přichází zpráva, že policie v australském Novém Jižním Walesu nachytala řidiče VW Golf, jak jede v běžném provozu 280 km/h. To je skoro fascinující.

Golf je obyčejné auto, i to má ovšem neobyčejné verze. Takové R udělá 250 km/h jako nic a sedmá generace Golfu R, ve které se 22letý mladík prohnal kolem policejní hlídky, se dělala i ve verzi Performance, jež dosahovala až neomezených 264 km/h. I to je ale k 280 km/h daleko, že by další úprava? Pak ale Golfu 7 začínají docházet převody, jakkoli záleží na konkrétní variantě.

Pokud tedy řidič skutečně jel 280 km/h certifikované rychlosti, je to na jednu stranu na místě s povolenou stodesítkou zavrženíhodné. Na tu duhou se ale nedivíme, že to někteří obdivují, jde svým způsobem o mimořádný výkon. Také je ale možné, že policejní radar naměřil nesmysl, i toho jsme byli svědky, ostatně je také docela dobře možné, že na takovou rychlost vůbec není homologovaný a dotyčnému žádný trest nehrozí jako v jiných podobných případech, protože tak rychle vůbec jet nemusel. Pro tuto chvíli ale policie jeho čin (sama si není jistá, zda se stal a ve své tiskové zprávě neobvykle používá nerozhodné „allegedly”, tedy údajně či domněle) neocenila a do soudního slyšení mu zadržela řidičské oprávnění.

Jestli někdo jel s tímto Golfem 7 skutečně 280 km/h reálné rychlosti, je to snad světový rekord. Policie za takové věci ceny nerozdává, ani ona, ani internetová komunita ale neví, čemu věřit a jak se k tomu postavit. Foto: NSW Police, CC0 Public Domain

