Policista nezvládl pronásledování ujíždějícího auta a havaroval, jeho řidič měl víc štěstí než rozumu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dodge

Tato dvojka se snad hledala tak dlouho, až se našla. Některá média praví, že ujíždějící řidič policistu přechytračil, tak bychom ale situaci neshrnuli. Měl solidní auto, kupu štěstí a až příliš motivovaného policistu v patách, tohle pronásledování mohlo snadno skončit dřív, než začalo.

Policie zásadně nepublikuje statistiky o tom, kolik pronásledování ujíždějících řidičů končí úspěchem a kolik ne, stoprocentní, jak se ráda tváří, ale rozhodně není. I policisté jsou jen lidé, každý z nich není nepřiznaný bratr Maxe Verstappena. A když se to sejde, jsou schopni udělat dost amatérské chyby.

Příkladem budiž video níže, ve kterém si nepříliš obratný řidič policejního vozu našel důstojného soka v podobě též nepříliš přesvědčivého řidiče. Natočené se odehrálo ve městě Little Rock v americkém Arkansasu, kde se policista rozhodl zastavit řidiče Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody kvůli údajně nečitelné registrační značce. Z videa není patrné, co bylo špatně, to je teď ale nakonec druhotné - řidič, který měl být zkontrolován, se zprvu zachoval vstřícně a zastavil, jakmile se k němu ale policista vydal, rozjel plán B. A vydal se na úprk.

V tu chvíli nastal první pozoruhodný moment, neboť vše mohlo vstoupit do historie jako nejkratší policejní honička dějin. Řidič ujíždějícího Dodge, mimochodem už dost schopného a rychlého auta, naprosto nezvládl rozjezd z místa zamýšlené kontroly a auto se mu „rozkývalo” tak, že málem sám naboural. To by bylo vskutku směšné, nakonec ale našel sobě více než rovného v podobě pronásledujícího policisty.

Ten se do honičky pustil velmi kurážně, po dálnici jel rychlostmi až okolo 225 km/h a cestu si klestil někdy dost riskantními manévry. Z videa je patrné, že byl poněkud přemotivovaný a dvakrát nebo třikrát málem ztratil kontrolu nad vozem. Kontakt s Dodgem ale neztratil. Ten se chvíli pohyboval v obydlené oblasti, pak se ale rozhodl vrátit na rychlejší komunikaci a na nájezdu na ni se ucho policistova džbánu štěstí utrhlo. Na dálnici se pokusil vjet naprosto nepřiměřenou rychlostí, po nedotáčivém smyku trefil betonovou bariéru a auto obrátil na bok. Tím byl s pronásledováním konec, ujíždějícího řidiče se zastavit nepodařilo. Aspoň, že se nikomu nic vážnějšího nestalo, třebaže policista byl preventivně převezen do nemocnice.

Dodge Challenger RT Scat Pack Widebody není žádné ořezávátko, ujíždějící řidič ale málem ostrouhal sám. Naštěstí pro něj se ještě horším pilotem ukázal být šofér policejního vozu, který se dopustil též značně amatérské chyby. Foto: Dodge

Zdroj: Carscoops

