Policista v Monaku chtěl pokutovat pilota safety caru F1, že jel bez značky moc rychle

/ Foto: Aston Martin

Pokud máte pocit, že čeští policisté se někdy až moc snaží, berte jako uklidnění, že nejsou sami. Řešit rychlost a registraci safety caru na uzavřeném okruhu Formule 1 je pozoruhodné.

Jeden můj známý říká, že největším uměním je v práci nechat něco být, nad něco se povznést. Vypadá to jako lehkovážnost, z pohledu člověka posedlého kontrolou je to ale něco, co si může snadno dovolit bez negativního vlivu na výsledky lidí, které řídí. Je v pořádku dohlížet na to, zda si podřízení řádně plní své povinnosti, je ale skutečně nutné kontrolovat po uklízečce každou toaletu? Tady je skutečně uměním pustit to z hlavy a nechat to na svědomí dotyčné, vliv na výsledky vaší práce budou nesrovnatelně menší než úsilí věnované takto přísnému dohledu.

Tato slova by si měli vzít k srdci i policisté, jejichž úkolem zaručeně není držet chování všech v naprosto přesně vymezených mantinelech. Jistě existuje řada projevů nebezpečného jednání, které je třeba krotit, pak je tu ale řada drobných excesů či prostě jen projevů lidskosti, nad kterými je třeba zavřít oči. Zrovna v „rouškové době” bychom našli spoustu příkladů toho, kdy čeští policisté řešili věci, které nemuseli a způsobili svou aktivitou více zla než dobra - to je alespoň můj osobní názor.

Nejsou ale sami, ke komu by šlo promluvit slovy českého klasika: „Moc makáte, chlapi, moc makáte!” Čerstvě se k takovým zařadil jeden monacký policista, který se koncem týdne rozhodl umravňovat řidiče Astonu Martin při divoké jízdě uličkami knížectví. To zní jako správný postup, ale jen dokud si neřekneme, že tím řidičem byl profík Bernd Mayländer, jeho autem safety car Formule 1 a uličkami uzavřená trať sloužící v tu chvíli jako okruh. Mayländer se navíc nejel projet, dělal svou práci, konkrétně kontroloval funkčnost rádiové komunikace po celé délce trati ve vysoké rychlosti.

Policista ho ale změřil, zastavil a agresivně na něj gestikuloval. Chtěl jej popotahovat nejen kvůli rychlosti, ale i kvůli tomu, že řídí vůz bez platné registrace, prý navzdory uzavření silnic platí pořád stejná pravidla pro všechny. To je skutečně přílišná horlivost par excellence. Naštěstí pro všechny se situace vyjasnila poté, co si policista promluvil nejen s Mayländerem ale i s vedením závodu a později se za svou horlivost omluvil. Přesto si říkáme, proč a jak ho vůbec napadlo takovou věc řešit.

Zelený Aston Martin Vantage od letoška slouží jako safety car F1, jehož úkolem není zdaleka jen vedení aut po trati při závodu. Právě tento vůz byl v Monaku zastaven policistou s Berndem Mayländerem za volantem poté, co podle policisty jel po okruhu moc rychle, navíc bez značky, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Aston Martin

La policía de Mónaco detuvo a Bernd Maylander mientras hacía las vueltas de práctica por exceder el límite de velocidadpic.twitter.com/wevkugvD1D —Alerta F1(@AlertaF1) May 19, 2021

