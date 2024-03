Policisté se po marném pronásledování pokusili zastavit ujíždějící Mercedes pomocí tzv. PIT manévru, vzali si moc velké sousto před 6 hodinami | Petr Miler

Tahle technika má ujíždějícího přimět havarovat, takže je sama o sobě značně kontroverzní pro svou nebezpečnost. Tady ale nakonec havaroval policejní stíhač, jen se štěstím neskončil v protisměru dálnice.

V době, kdy si tolik lidí bez uzardění zahrává i se slovem „válka”, to asi nebude nejpopulárnější postoj, zůstáváme ale přesvědčeni, že i vypjaté situace je třeba řešit co neméně konfliktním způsobem. Násilí plodí násilí, tak to vždy bylo a vždy bude. A jen fakt, že někdo násilné řešení použít může, neznamená, že by jej použít měl.

Nemíříme v tomto případě ke světovým konfliktům, to necháme jiným, ale ke konfliktům policistů a řidičů. Policisté obvykle bývají v právu, pokud proti někomu na silnici zakročují, nedává jim to ale bianco šek k další eskalaci situace. Mnohokrát jsme uvedli, že policie má k dispozici nespočet prostředků, jak skoro kohokoli zastavit tak, aniž by někdo jiný mohl být jejím jednáním ohrožen. A byť někdy bývá těžké vyhodnotit všechny potenciální dopady situace a zvolit menší zlo, tzv. PIT manévr jím bývá jen zřídka.

Psali jsme o něm mnohokrát v různých souvislostech, policie jej ale někdy využívá opravdu nemístně. Mělo by přitom jít o krajní metodu v principu srovnatelnou se střelbou na podezřelého. Nikdy totiž nevíte, co PIT ve výsledku způsobí, z automobilu udělá neovladatelný mnohatunový předmět řítící se vysokou rychlostí kamkoli. Navíc leckdy ani nemusí být úspěšný, proto je také v některých státech USA, kde PIT vymysleli, používání této techniky zakázáno.

Pokud se pořád ptáte, o čem je řeč, pak zopakujme, že zkratka PIT značí Pursuit Intervention Technique (technika zásahu při pronásledování) nebo Precision Immobilization Technique (přesná technika znehybnění) podle toho, koho se zeptáte. Spočívá v úmyslném „vykolejení” vozidla před vámi mírným nárazem zboku do jeho zadní části. Tím obvykle vůz ztratí stabilitu a po několika smycích skončí v kotrmelcích mimo silnici. Musíte jej ale umět provést správně a nesmíte s komárem zabíjet velblouda.

Níže můžete vidět pravý opak. Policista v Dodgi Charger po marném pronásledování zkusil ve velmi vysoké rychlosti vykolejit Mercedes-Benz S 450 L, což je tvrdý oříšek. Jde o velké, těžké auto s možná nejlepšími asistenčními systémy na světě. Vykolejit ho i tak lze, musíte ale být přesní. Policista vzal Mercedes příliš z boku, ten to ustál, sám policejní vůz ale ztratil stabilitu, prorazil středová svodidla na americké dálnici a jen shodou náhod skončil nakonec na pravé straně vozovky. Mercedes ujel, policejní auto je na odpis a bylo jen štěstí, že neskončilo v protisměru, kde mohlo způsobit vážnou nehodu. Stálo to za to? Nemyslíme si, lepší je vždy podezřelého potichu sledovat a pak jej někde „sebrat”. Každý jednou zastaví, jakmile začne mít pocit, že je v bezpečí. A ubere ještě o hodně dřív, permanentní bezohledná jízda je nejen riskantní, ale i nápadná. Ale to je jen náš názor, třeba máte jiný.

Podobný Mercedes S 450 se ukázal být pro nedokonale provedený PIT manévr příliš velkým soustem. To, co se mělo stát Mercedesu, se nakonec stalo policejnímu autu. Díky bohu, že nikdo nebyl zraněn. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: LRNHCash@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.