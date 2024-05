Policisté se pochlubili novým služebním Rolls-Roycem, od lidí teď schytávají ránu za ranou včera | Petr Miler

/ Foto: Miami Beach Police Department, CC0 Public Domain

Koho tohle napadlo? V podobném předvádění se nelze zvlášť v současné době najít nic pozitivního, a to i když za vůz samotný nemusel policejní sbor zaplatit ani korunu.

Dlouhodobě nejsme příznivci toho, aby policie při výkonu služby používala auta zřetelně nepřiměřená svému poslání a možnostem společnosti, které má být ku prospěchu. K čemu je dobré třeba to, že má česká policie ve své flotile zabavené Ferrari? Je jedno, jak k němu přišla, patří-li státu, má s ním být naloženo stejně efektivně jako s jakýmkoli jiným prostředkem - v tomto případě se zdá být smysluplným jedině prodej a rozumná investice takto získaných prostředků.

Však k čemu je Policii ČR auto, které nemá žádné smysluplné praktické využití a provozně stojí majlant, i když nejezdí? A pokud do něj takové prostředky investovány nejsou, pak ztrácí hodnotu, což je ve výsledku obdobný, ne-li ještě vyšší zbytečný náklad. Má snad budovat respekt? A u koho, jak, když policie taková auta stejně normálně nepoužívá? Má to být lákadlo na vstup do služeb policejních složek? Jakým způsobem, když s ním „rekruti” stejně nebudou jezdit? Je to hloupost, zbytečnost s nulovým přínosem, která se akorát může pokazit nebo nabourat a bude zase stát peníze. Kolikrát už jsme to v minulosti viděli...

Lidi to samozřejmě dráždí a to tím více, čím ekonomicky složitější je doba. Policie přesto jako by si nemohla pomoci a není to zdaleka případ jen té české. Nejnověji něco podobného provedlo policejní oddělení v americkém Miami Beach a naběhlo si na vidle tak velké, že se na ně napichuje snad celý tamní policejní sbor. Motivy možná byly ušlechtilé, navíc Rolls-Royce Ghost policii řádně upravené v rámci spolupráce bezplatně zapůjčil místní prodejce luxusních aut s tím, aby lákalo právě nové strážníky do sboru. Jenže lidé to přesto „nedávají”.

Sociální sítě jsou plné negativních reakcí od podobné té výše zmíněné („Vysvětlete mi, jak vám to pomůže při náboru? Jediný způsob, jak si kdy budete moci toto auto jako policista dovolit řídit, je nechat se zkorumpovat.”) přes zmínky o ztrátě smyslu policie pro realitu („Tohle je ten nejvíc netaktní sponzoring, jakého jsme se mohli dočkat.”) až po narážky na to, že policie sice auto neplatila, jakékoli riziko spojené s provozem jde ale za ní. Tak co bude dělat? Zatýkat zločince se skleničkou vychlazeného „šáňa” v ruce? Je to nesmysl a odporu veřejnosti se nedivíme, dokola opakované necitlivosti policie v tak zjevně problematické záležitosti ale ano.

Zdroj: Miami Beach Police Department@Instagram

