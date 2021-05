Policisté si ve službě hráli na Rychle a zběsile a natáčeli se při tom, dopadli spíš jako Pat a Mat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Metropolitan Police Department of the District of Columbia

Nevíme, co to strážce zákona napadlo, se svými služebními vozy si ale na veřejné silnici v rezidenční oblasti a v pracovní době střihli závod ve sprintu. Dopadlo to z jejich pohledu opravdu prachbídně.

Na americkou policii je v posledních měsících upírána velká pozornost. Stojí za tím série sporných zákroků, která skončila smrtí zatýkaných. A jakkoliv se povětšinou jednalo o lidi s problematickou minulostí, o dalším trestu, natož tom nejvyšším, musí rozhodovat soudy, ne policisté. Právě z toho důvodu se napříč celými Spojenými státy zvedla velká vlna odporu.

Člověk by logicky čekal, že policisté se právě v tuto dobu budou chovat přímo vzorově. Čtveřice strážců zákona z washingtonské policie se nicméně rozhodla dokázat, že americké ozbrojené složky potřebují opravdu stěžejní reformu, která zabrání tomu, aby do úřadu nastupovali lidé, kterým chybí dostatek zdravého rozumu.

Co přesně se stalo? Ona čtveřice se 22. dubna ve čtvrt na šest večer rozhodla, že si zazávodí ve služebních vozech. Již to samo o sobě lze hodnotit jako velmi hloupý nápad, neboť jde pochopitelně o zneužití svěřené techniky. To je však na celém případu to nejmenší. Policisté totiž závod ve sprintu uskutečnili v rezidenční zóně s nejvyšší povolenou rychlostí 40 km/h. Oni sami ovšem jeli přinejmenším stovkou.

Celý závod navíc skončil nárazem obou vozů. Policisté tak nejen že ohrozili místní komunitu, ale ještě zničili majetek pořízený z peněz daňových poplatníků. Navíc v době, kdy mají celému světu vysílat jen zprávy o příkladných zákrocích. A aby toho nebylo málo, všechno to nechali natáčet na kamery umístěné na svých uniformách, takže si zpětně můžeme díky policií zveřejněným záběrům vše prohlédnout prakticky naživo.

Pokud byste v takovém případě čekali, že vedení policie dotyčné okamžitě propustí a obviní z řady přečinů, mýlíte se. Zatím byla povedená čtveřice pouze suspendována a jen jeden policista byl propuštěn. Vzhledem k množství důkazů vcelku nepochybujeme, že trest nakonec stihne všechny, ani tato liknavost ale v případě tak jasné klukoviny není dobrým příkladem pro veřejnost.

Závod amerických policistů v obydlené oblasti skončil havárií obou služebních vozů, jak můžeme vidět na policií dosud zveřejněných materiálech. Vedení policie ve Washingtonu zmíněnou čtveřici rozhodně nebrání, s ohledem na situaci a okolnosti ale příliš rázně nejedná. Foto: Metropolitan Police Department of the District of Columbia

Zdroj: Metropolitan Police Department of the District of Columbia

Petr Prokopec