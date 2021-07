Politik se absurdním způsobem domáhá toho, aby mohl poklidně používat pruhy pro autobusy před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Pokud máte pocit, že jen Česká republika je prohnilá žumpa, kde si politici staví soukromá hnízda z veřejných peněz a ještě se léta tváří, jako že nic, věřte, že jinde to není zase o tolik lepší.

Jak by měl vypadat ideální politik? Po mém soudu by to měl být člověk, který v životě něco dokázal a třeba z nedostatku motivace dále působit ve svém oboru se rozhodl zužitkovat své schopnosti i zkušenosti jinde. Měl by tím chtít pomoci své zemi a trochu jít tak vrátit to, že mu dala možnost se prosadit. Nezištně, klidně za dobrý plat, ale primárně s cílem dát něco svému okolí, nikoli naopak.

Bohužel, toto je teorie, praxe je obvykle přesně opačná. Do politiky se primárně ženou lidé, kteří cítí šanci přijít tak k něčemu, k čemu by se jinak nedostali - k moci, k penězům, k privilegiím. A nebo jsou to i lidé, kteří něco dokázali, ale vstup do politiky vnímají primárně jako cestu, jak zabezpečit své ne zcela korektní podnikání či mu dále pomoci nestandardními cestami. Zrovna v tomto případě nemusíme pro příklad chodit daleko.

Někteří mají pocit, že toto je české nebo „východní” prostředí, ale nenechte se mýlit. Politici jsou bohužel v principu všude stejní a výjimkou evidentně není ani Nizozemsko, které by leckdo mohl považovat za „starou”, a tedy vyspělou demokracii. Tamní starosta Eindhovenu totiž velmi primitivně dokázal, že nechce být služebníkem lidu, ale spíše „prvním mezi rovnými” a neváhá se toho domáhat ani hodně absurdními způsoby.

V Eindhovenu mají pruhy vyhrazené pro autobusy, které mohou používat... autobusy, vozy záchranné služby a podobně, jako u nás. Jezdí jimi ale i starosta John Jorritsma ve svém služebním Audi. Prý na to má právo a nepochybujeme, že si jej formálně přidělil, k případu nás ale přivádí jiná věc. Na Jorritsmovo Audi troubí řidiči autobusů v domnění, že je zneužívá, což by mu za situace, kdy to nedělá, mohlo být jedno. Jemu ale samotné troubení vadí natolik, že se obrátil na dopravní podnik ovládaný městem, aby si řidiči něco takového nedovolovali.

Níže najdete fotku oběžníku, který byl rozeslán linkových řidičům autobusů v Eindhovenu a žádá je o to, aby netroubili na starostův vůz, protože pruhy pro autobusy používat může a troubení jej obtěžuje. Poznávací znamení? Modré Audi e-tron, víc nic, žádné označení, registrační značka, prostě „v tomhle jezdí starosta, tak mlčte”. Místní opozici to přijde jako absurdní projev papalášství a ptá se, proč by vůbec starosta měl vyhrazené pruhy používat, když neexistuje žádná urgence jako třeba koordinace řešení následků živelné katastrofy nebo něco podobného. A ani se nedivíme. Přesto to lze brát pozitivně - Česko na tom není v tomto ohledu zase tak mimořádně špatně, jak se může zdát...

Pokud vyrazíte do Eindhovenu, zvolte modré Audi e-tron, budete moci jezdit bus pruhy a nikdo si nedovolí ani zatroubit. Alespoň tak by to mělo fungovat podle představ tamního starosty, kterého troubení autobusáků tak rozladilo, že se domohl rozeslání níže přiloženého oběžníku. Ilustrační foto: Audi

RAADSVRAGEN: Nou ja zeg, de buschauffeurs van Hermes mogen niet meer toeteren naar de auto van Burgemeester Jorritsma. Lachwekkend!https://t.co/7X35zFvoMv pic.twitter.com/QUYwtRCyu0 — Tjerk Langman (@TjerkLangman) July 19, 2021

Zdroj: List Pim Fortuyn Eindhoven

