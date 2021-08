Pomalu zapomenutý turbo elegán dnes už mrtvé značky na Autobahnu ukázal, co dovede před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Saab

Jsou starší auta, po kterých dnes pomalu neštěkne ani pes. A pak jsou tu taková, která nám prostě chybí. Tohle patří mezi ta druhá a vzpomínat na něj nemusíme jen s pomocí historických materiálů.

Pokud se s nějakým produktem chcete dostat lidem pod kůži, musíte jim nabídnout něco, co ostatní nenabízí. Přesně to dokázal svého času Saab, který si hrál s turbomotory v době, kdy o nich jiní jen nabízeli, aktivně tlačil na bezpečnost tehdy, kdy ostatní se jen nechali táhnout regulacemi, sázel na neobvyklé, elegantní designy a přidal i trochu pepře jistými spojitostmi se stejně pojmenovanými stíhačkami. Pro to všechno a mnohé další měl - a dodnes má - řadu věrných příznivců, kteří na Saaby nedají dopustit.

Bohužel, Saaby jako auta jsou dnes mrtvé a nelze očekávat, že by se na tom někdy něco změnilo. Sama značka se čistě teoreticky vrátit může, pochybujeme ale, že by případné nové vozy zachovaly její někdejší charakter. Vzpomínat ale je a ještě dlouho bude na co. A přiložené video k tomu dává docela dobrou příležitost.

Vidět na něm můžeme model 9-3 v jeho první generaci, která byla nabízena také v provedení kupé. Je to podle nás velmi elegantní, dodnes líbivé auto, které nebylo nezajímavé ani technicky - motor 2,0 turbo s výkonem 151 kW (205 koní) pod kapotou nebyl kolem roku 2000 ničím obyčejným a auto vystřelil na stovku za 7,3 sekundy s maximální rychlostí 235 km/h. To prostě není špatné.

Co dnes? Podívejte se sami, vůz dokáže i v provozu na německé dálnici své někdejší parametry obhájit, třebaže k tomu po 177 tisících ujetých km potřebuje menší doping. Lehká úprava zvýšila původní výkon na 230 koní, čímž tato verze vyrovnala vzácný a ještě líbivější Viggen s objemnějším motorem 2,3 turbo. Nejde ale jen o dynamiku, vlastně jde spíše o všechno ostatní. Stačí vidět v akci neobvyklý, typicky „saabí” tachometr, abyste věděli, že „sedíte” v něčem výjimečném...

Je škoda, že se Saabem je amen, zrovna na 9-3 Coupe budeme vzpomínat rádi. Video níže vám ho ukáže v akci současnou optikou. Ilustrační foto: Saab

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler