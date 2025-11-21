Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti

Porsche jako by v tomto případě totálně ztratilo hlavu a nevědělo kudy kam. Původně asi chtělo vyzdvihnout schopnosti novinky, pak se ale asi chytilo za nos a bálo se poškodit image své legendy. A tak stvořilo tohle, jeden velký nesmysl.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti

/

Foto: Porsche

Porsche jako by v tomto případě totálně ztratilo hlavu a nevědělo kudy kam. Původně asi chtělo vyzdvihnout schopnosti novinky, pak se ale asi chytilo za nos a bálo se poškodit image své legendy. A tak stvořilo tohle, jeden velký nesmysl.

Elona Muska řada lidí z různých důvodu „nemusí” a není těžké to chápat, jednu věc mu ale upřít nelze. Jako člověk s vytříbeným citem pro marketing dokázal jako vůbec první udělat z elektrického auta lákavý produkt. Udělal tolik věcí správně, že se vozy, kterým se dekády lidé vesměs jen vysmívali, staly pro mnohé objektem touhy a symbolem společenského statutu. Z Tesly se tak stala jedna z nejhodnotnějších společností na světě a z jejího šéfa nejbohatší člověk planety. Ovšem i tady platí, že mistr tesař se někdy utne.

Muskovi se to „povedlo” víckrát, snad nejzjevnějším případem ale byla prezentace Tesly Cybertruck, která si střihla souboj s Porsche 911. Ten vyhrála, i když měla připojený přívěs zatížený dalším zuffenhausenským sporťákem. Podle šéfa značky šlo o závod na čtvrtmíli, jenže jak se vzápětí ukázalo, reálná vzdálenost byla poloviční. Tesla navíc udělala velmi okatě vše pro to, aby vyhrál její zástupce. Kdyby tedy k souboji vůbec nepřistoupila, bylo by přijetí vozu o poznání příznivější.

Tento týden Porsche představilo elektrický Cayenne, který se ukázal být neobyčejně nezajímavým zbožím. Zuffenhausenští jako by to tušili - podobně jako svého času Tesla se Cybertruckem -, a tak se nechali americkou automobilkou inspirovat i v případě propagace této novinky. Nepostavili ji však na startovní čáru vedle Modelu X Plaid, v takovém případě by nejspíš prohráli s 10 let starým vozem. Raději proto zvolili soupeře z vlastních řad, a sice supersport 918 Spyder.

Osmiválcový plug-in hybrid je ještě starší než Tesla, představen byl již v roce 2013. Ovšem i tak zůstává v některých ohledech rychlejší než Cayenne Turbo Electric, neboť ke zdolání dvoustovky totiž potřebuje jen 7,3 sekundy, zatímco SUV je podle údajů automobilky o desetinu pomalejší. Na vůz, který při plném zatížení váží přes 3 tuny, je to jistě dobrý výsledek, jenže kolikrát za sebou si takovou jízdu můžete užít? Dvakrát, třikrát? A kam pak ještě můžete dojet?

Ale zpátky k samotnému srovnání. Být z toho souboj na čtvrtmíli, 918 vyhraje. Udělat souboj kratší, vyhraje Cayenne. Ani jedno Porsche nechtělo, a tak nezůstalo ani u souboje v přímce, ani nenechalo vozy zajet měřené kolo na některém z okruhů. Místo toho nechalo Cayenne tak trochu podvádět a po chvíli sprintování jej nechat jezdit po trávě, což snad ani nevyzdvihuje terénní schopnosti vozu.

Výsledkem je maximální trapnost, která neříká vůbec nic, neudělat skutečně nic by tady bylo lepší. Sešup zuffenhausenské automobilky je tak zjevný i v marketingové rovině, tady někdo hodně nepřemýšlel. Podívejte se na to sami, na přiloženém videu celé tohle absurdní divadlo začíná v čase asi 11:40.


Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti - 1 - Porsche Cayenne Electric vs 918 Spyder 01Porsche chtělo dostat zpackaný nový Cayenne do lepšího světla srovnáním s 918, dosáhlo ale jen maximální trapnosti - 2 - Porsche Cayenne Electric vs 918 Spyder perex
Jak si utrhnout ostudu? Třeba tak, že auto schopné jediného triku pošlete do souboje se schopnějším soupeřem, a poté vše zašmodrcháte, aby publikum jen nechápavě hledělo do nikam. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.