Porsche se chlubí časem vrcholného elektromobilu, který je o 5 s pomalejší než jeho 6 let stará spalovací obdoba. Tomu se říká pokrok před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jestli automobilkám něco v poslední době opravdu jde, pak je to kontraproduktivní marketing. A někdy opravdu nevíme, jestli se jej dopouští z nepozornosti, nebo vědomě doufají, že si nedáme dvě a dvě dohromady.

Oficiální komunikace automobilek se za posledních pár let výrazně změnila. Pokud jste totiž dříve chtěli z tiskové zprávy „vycucnout“ to podstatné, stačilo vám, abyste vynechali odstavce plné oslavných frází, a bylo takříkajíc vymalováno. Před vámi totiž ležela prezentace plná suchých čísel, která jste si nemuseli složitě ověřovat či je lépe uvádět do reality. Dnes ale nic takového neplatí, zvláště pokud je u toho elektromobilita. V té chvíli se jakákoli tisková zpráva stává pouze výchozím bodem, ze kterého do cíle jménem „relevantní informace” vede někdy hodně dlouhá cesta.

Do parády si můžeme vzít třeba nejnovější mediální výstup Porsche. Automobilka z Zuffenhausenu totiž s hrdostí sdělila světu, že Taycan Turbo GT zajel nový rekord mezi elektromobily na okruhu Interlagos. Jde tak o jeho již čtvrtý rekordní počin, kterého vůz dosáhl na čtyřech kontinentech. Dříve se totiž postaral také o nejlepší čas na Severní smyčce Nürburgringu, stejně jako kraloval šanghajskému okruhu a ovládl také Lagunu Seca. Lze tedy Porsche zatleskat? Možná, ale spíš velmi vlažně.

Rekord ze Šanghaje totiž již nějakou chvíli neplatí, nově je v držení Xiaomi SU7 Ultra. Na Nordschleife pak na Taycan Turbo GT připadá pouze rekord mezi čtyřdveřovými elektromobily, jinak je totiž rychlejší Rimac Nevera. A jeho vystoupení odhalilo spoustu nepříjemných zjištění. V případě Laguny Seca je na tom lépe Tesla Model S Plaid, byť pouze v upravené verzi od Unplugged Performance, nikol v čistě sériovém stavu. Na druhou stranu, tuneři neměli podporu automobilky, jako tomu bylo u Taycanu.

Tím pádem nám zbývá Interlagos, kde Turbo GT s Felipe Nasrem za volantem zvládlo 4,3kilometrový okruh za 1 minutu a 42,1 sekundy. To je v případě elektromobilů skutečně nejlepší čas, přičemž předchozí počin verze Turbo S (1:49,8 min) byl překonán o takřka osm sekund. Kdyby zpráva takto končila, řekneme fajn, vlažně zatleskáme a jdeme od toho. Automobilka si ale ani tentokrát neodpustila vrtěti psem.

Porsche uvádí, že elektromobil tím překonává spalovací auto, neboť překonal Porsche 911 Turbo S, které k objetí jednoho kola mezi jezery potřebovalo 1 minutu a 43,087 sekundy. Jednak nevíme, kdy a jak se to přesně stalo, ale to je nakonec jedno, neboť Turbo GT je produkt z řady GT a jeho obdobou je znovu GT. Proti 911 Turbo S stojí Taycan Turbo S se zmíněným časem, který je o 6,7 sekundy horší. Porsche si navíc nevidí na špičku nosu, neboť samo před pár dny informovalo, že právě na Interlagosu zajelo čas 1:36,967 s 911 GT2. To je mimochodem 6 let nevyráběné auto předchozí generace 911, přesto je o 5 sekund rychlejší než Taycan Turbo GT, který je jeho současným elektrickým ekvivalentem.

911 Turbo S není žádný okruhový nástroj, je to spíš rychlý cesťák s veškerým komfortem (ventilovaná sedadla, drahé audio Burmester, vyhřívaný volant, můžete v něm mít tisíc podobných komfortních těžkých prvků), navíc se zadními sedadly. V případě Taycanu Turbo GT došlo na verzi s paketem Weissach, který zadní lavici nahrazuje karbonovým panelem sloužícím k rozšíření zavazadelníku. Opravdu je tedy co slavit? Nebo jste stejně jako my toho názoru, že automobilka zas jednou ukázala, jaký antipokrok jeho elektromobil v tomto ohledu představuje?

Taycan Turbo GT je nově nejrychlejším elektromobilem na okruhu Interlagos. Ovšem ve srovnání s takovým spalovacím 911 GT2 991, které se přestalo vyrábět před šesti lety, je novinka z Zuffenhausenu neskutečně pomalá. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.