Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně

Německá automobilka možná přišla o své pohádkové zisky, smysl pro řidičskou radost jí ale pořád nechybí. Nad tímto módem se budete jen potutelně usmívat, zatímco vaše drahá polovička bude jen obracet oči v sloup.

před 11 hodinami | Petr Miler

Foto: Porsche

Pokud vám vaše partnerka za jízdy čas od času s nevraživým šklebem ve tváři neřekne větu typu: „Budeme se předvádět před tím druhým debilem?” nejste ten správný automobilový nadšenec. Sám sebe považuji za introvertního člověka, který by o sobě neřekl, že se někdy „předvádí” v jakémkoli smyslu tohoto slova. Pokud ale v autě nepociťujete nutkání předvést jeho možnosti někomu, kdo na to očividně čeká, popř. tím uspokojit své vlastní choutky, nadšení pro věc vás minulo.

A nemusí jít o žádné nesmysly na silnici, stačí obyčejný zvukový projev. Typickým případem je, když se dostanete se znělým autem do tunelu - chuť pootevřít okénko, podřadit a nechat koně zaržát bývá nezkrotná. Partnerka bude znovu hledat „druhého debila”, žádný druhý ale není, na tohle stačí ten za volantem spolu s okolním prostředím. Moderní auta této kratochvíli obvykle moc nefandí už proto, že mají obvykle utlumené turbomotory s ještě utlumenějšími výfuky. A kdyby náhodou ne, většina výrobců jako by auta šila spíš podle představ oněch „znechucených” spolujezdkyň než podle těch, kteří jejich vozy kupují a používají. Výjimky ale naštěstí existují.

Porsche je sice momentálně ztrátovou firmou, která se trochu hledá a ještě chvíli se asi hledat bude, nadšení pro auta ale řady jejích zaměstnanců zjevně neopustilo. Patrné je to z patentu, který vyštrachali kolegové z Car Buzzu a který si zaregistrovalo právě Porsche. A jehož podstatou je - zkuste se nesmát - automatická detekce tunelů a příprava vozu pro generování maximálního akustického zážitku.

Víme, zní to jako aprílový žert, ale tohle je míněno vážně - auto má nikoli prostřednictvím GPS, ale za pomoci kamery a rozeznávání objektů (GPS i mapy jsou tu nespolehlivé) identifikovat blížící se tunel a v reakci na to aktivovat sportovní režim, otevřít výfukové klapky, převodový stupeň poslat dolů a dokonce stáhnout okna. V případě řízení kabrioletu či roadsteru vás systém ještě ke všemu vyzve ke krátkému zastavení, abyste si mohli otevřít střechu a nechat předehřát interiér, abyste v tunelu neumrzli. Smysl toho všeho je jasný: Nechat auto pět ódu na radost v té nejryzejší podobě a v maximálním komfortu.

Pro jakousi vyváženost ale systém disponuje také opačným režimem, kdy auto naopak vydává v tunelu co nejméně hluku. Auto zavře všechna okna, výfukové ventily se uzavřou a audiosystém se používá k aktivnímu tlumení hluku motoru. To někdo bude používat? Tohle muselo vzniknout jen aby se neřeklo.

Vidíte, i pro tohle automobilka musela rázně změnit zaměření, protože v Taycanu a spol. taková funkce nedává smysl... Ale vážně - je to samozřejmě jen patent, takže žádné sériové Porsche takovou funkci nemusí vůbec dostat. I tak je dobré vidět, na co v Zuffenhausenu myslí, co říkáte?


Takovému Porsche 911 ST by tato funkce slušela, velmi slušela... Foto: Porsche

Zdroje: Car Buzz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.