Porsche v zoufalosti začalo nabízet přímé slevy na elektrický Macan. Nepamatujeme, kdy naposledy něco takového udělalo včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Skoro na každé auto, které si koupíte, nakonec dostanete nějakou slevu, pokud si o ni řeknete, značky jako Porsche nebo Ferrari ale obvykle nelákají zákazníky na „vše za 39,-”. Když ovšem přijdete se zoufalou nabídkou, nezbude vám než přistoupit k zoufalým pokusům s ní zaujmout.

Kolega z redakce se dodnes psychicky nevyrovnal s následky testu elektrického Porsche Macan a každé pondělí tráví s diagnostikovanou PTSD hodiny na skupinových terapiích. „Ahoj, já jsem Walter a jel jsem s elektrickým Macanem (pláč),” začal onehdy při první seanci. „Ahoj Waltere, neplač, my jsme s ním taky jeli (pláč),” odvětili ostatní.

Dobře, to je žert, ale odtud potud. Sám jsem s tímto autem jel několikrát a musím uznat, že - jakkoli v dnešním automobilovém průmyslu to v principu není neobvyklý stav věcí - mezigenerační úpadek tohoto modelu je nezměrný. Jak pravil kolega v testu, fakt, že jde o elektrické auto, nakonec zapomenete ve stínu všeho ostatního, co je najednou obecně špatně nebo hůř než dřív. Tuším, že nám to Porsche neprozradí, ale docela by mě zajímala míra úspěšnosti tohoto vozu mezi lidmi, kteří si Macan kupovali dřív. Musí to být velmi malé číslo, některé jiné značky jako Renault ve Velké Británii přiznaly poměr až 84:16 - tedy že jen 16 procent tradiční klientely oslovil její poslední elektrický produkt, 84 procent kupců se rekrutuje odjinud. Je to zkrátka jiný svět docela jiného smýšlení.

Že se elektrický Macan obecně neprodává dobře navzdory enormní snaze Porsche jej prodat, píšeme dlouho, i když jedno Pyrrhovo vítězství aktuálně zaznamenal - v červnu si v Evropě podle Data Force našel o 40 kupců víc než 911 a zaujal pozici prodejní jedničky automobilky v Evropě. 40 procent? Ne, 40 lidí, tolik ke schopnosti tohoto základního, nejlevnějšího modelu Porsche určeného pro každodenní využití oslovit klientelu ve srovnání se sportovním až supersportovním kupé.

U nás automobilka elektrický Macan propaguje horem dolem a zdánlivě lákavé „ceny již od” u toho nechybí, aktuálně je to od 1 995 000 Kč. Vyloženě se slevami ale Porsche ve své oficiální komunikaci nepracuje, to prostě drahé značky nedělají. Anebo jste někdy viděli něco jako „Porsche 911 GT3 RS nyní se slevou 200 tisíc Kč!”? V určitých kruzích je „sleva” termínem poškozujícím pověst - u Diora lidé obvykle nezačnou nakupovat proto, že bota stojí místo 20 tisíc 18. A pokud ano, na každých 10 oslovených připadne 20 naštvaných, protože nechtějí, aby jejich „Christian” byl spojován s takovými obchodními praktikami.

Ale Porsche je zjevně dost zoufalé na to, aby s elektrickým Macanem aspoň zamířilo směrem k „vše za 39,-”. V Austrálii už je tam. Jak informují kolegové z tamního Drivu, „Porsche obvykle nenabízí žádné slevy na svá vozidla”, v případě elektrického Macanu ale oznámila další slevu ve výši 5 000 AUD k už existujícím slevám do výše dalších 5 000 AUD.

Jde o slevu vázanou pouze k vybraným formám financování formou slevy na zálohu, ale to nakonec není důležité. Pravdou sice je, že 10 000 AUD jako maximum nejsou ve světě Porsche bůhvíco (jde o cca 137 tisíc Kč), ale jako symbol je tento způsob zacházení s elektrickým Macanem pozoruhodný. Jak dodává Drive, také v Austrálii Porsche zcela skončilo s prodejem spalovací verze, během prvního letošního půlroku ale morálně 10 let starý Macan s motory R4 a V6 ze skladových zásob prodejně překonal elektrickou novinku v poměru 895 ku 584 dodaným vozům.

Co k tomu dodat? Snad jen tolik, že to podobně jako u onoho Diora může být kontraproduktivní krok. Však koho zlomí sleva 137 tisíc? A kolik lidí to bude spíš brát jako potvrzení, že jejich odpor k tomuto modelu je na místě?

„Děti, kupte si náš elektrický Macan, nebo zkrachujeme,” k podobné propagaci nyní míří Porsche. Ani v Austrálii nejde tohle zpackané auto na odbyt. Foto: Porsche

Zdroje: Drive, Data Force, Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.