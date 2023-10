Posádka robotického taxíku natočila, jak skutečně vypadá jízda s ním zevnitř, panikařící vůz málem smetl chodce, nacouval do křižovatky před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cruise

Tuto fotku používá firma Cruise ve svých prezentačních materiálech jako zdokumentování úžasu posádky ve stylu: „Wow, ono to jede samo!” Teď se zdá být vhodná pro realističtější: „Wow, ono nás to chce všechny zabít!”

Jako člověk, který se po dekády denně pohybuje po silnicích a po stejnou dobu pracuje na vývoji řešení v oblasti informačních technologií, si troufnu říci, že systémy autonomního řízení jsou další utopickou vizí, která v jakkoli dohledné době nemá šanci dojít naplnění. Nedokážu si představit, jak a s pomocí čeho by kdo vytvořil takové řešení, které by skutečně uspokojivě zastoupilo lidského řidiče v rámci veškeré divokosti každodenního silničního provozu. Prostě to se současnými možnostmi techniky po mém soudu není možné.

Ano, systémy autonomního řízení je možné naučit zvládat naprostou většinu situací, to ale nestačí. Bohužel je to těch posledních pár promile, možná desetin promile, možná setin promile situací, které na silnici rozhodují o vašem přežití. A vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a okolnostem vůbec vyžaduje jejich řešení víc než dobrý algoritmus. Potřebuje intuici, kterou stroji nikdy nedáte. A protože nikdy nejste schopni dopředu říci, co všechno se na silnici semele, vždy jej dříve nebo později vystavíte situaci, ve které si nebude schopen poradit.

Že to tak je, ukazují neustálé patálie firmy Cruise, která má dovoleno v několika městech USA provozovat v testovacím režimu své autonomní, chcete-li robotické taxíky. Selhávají co chvíli, někdy možná i fatálně, dosud jsme si ale o tom, co dokážou nadělat za paseku, mohli udělat obrázek jen díky záběrům zvenčí. Nyní to můžeme vidět zevnitř díky pohotové posádce a je to zas jednou pozoruhodná podívaná.

Sám autor vše podává jako důkaz toho, jak se jeho pocity z: „Bože, auto, které jezdí samo!” změnily na: „Proboha, auto bez řidiče!” A z pořízených záběrů snadno pochopíte, proč tomu tak je. Vidíme na nich, jak vůz uprostřed křižovatky naprosto ztratil rozvahu, začal zmatkovat až panikařit a za pohybu volantem sem a tam zamířil na chodník, kde zrovna šel člověk. Pak naštěstí zastavil, ale drama tím neskončil, neboť začal couvat zpět do křižovatky plné aut. Vyplašená posádka začala panikařit také a jeden z jejích členů dokonce zvolal: „Nechci být beta-tester!” Jak příznačné...

Teď si vše představte ve vyšší rychlosti a máte před sebou opravdu děsivou scénu. Co auto zmátlo? To zatím nevíme, i když na to ale Cruise jistě přijde a stejné věci do budoucna pravděpodobně předejde, vyřeší další jednu situaci ne z tisíce, ne z milionu, ne z miliardy zbývajících, ale z jejich nekonečného počtu, které může život robotickým taxíkům ještě připravit. Člověk je dokáže buď předjímat nebo se v nich zachovat inteligentně, tyto stroje to nikdy v dohledné době umět nebudou. Nebylo by lepší to přijmout jako fakt než čekat, až se ucho utrhne a rádoby autonomní vůz někoho skutečně zabije?

Robotaxíky Cruise dokola selhávají, poslední případ můžete níže vidět dokonce zevnitř. Bude se to dít do té doby, než autoři budou schopni přiznat, že současná technika není s to vyřešit nekonečné množství situací, které v provozu mohou nastat. Foto: Cruise

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

