Poslední Lamborghini s ryzím V12 ukázalo svou dynamiku, 345 km/h v běžném provozu se nevidí

Bohužel, i za tímhle typem aut se zavírá voda a i když Lambo s dvanáctiválci nekončí, už současné iterace Aventadoru mají hybridní pohon. A příští modely na tom nebudou jinak. Aventador S posílený na 740 koní se opírá jen o benzinový motor.

Lamborghini Aventador S není žhavou novinkou, světu se představilo skoro na den přesně před pěti léty jako rozsáhle modernizovaná verze původního Aventadoru. Ta se podržela původního pohonu kombinujícího šestilitrový dvanáctiválec s robotizovaným manuálem zvaným E-Gear a náhonem na všechna kola, motor ale dostal 40 koní navíc.

Při modernizaci ale nešlo pouze o vyšší výkon, proměnou prošla také aerodynamika. Vpředu vozu přibyly nové boční otvory a na ně navazující vzduchové kanály, vzadu byl přepracován difuzor a upraveno bylo i zadní křídlo. Aventador S tak produkuje až o 400 % vyšší přítlak než jeho předchůdce. Rychlejší je tedy nejen v přímce, ale i v zatáčkách, dnes se ovšem podíváme na jeho dynamiku v přímce.

Lidé z AutoTopNL totiž právě kdysi modernizovaného (a dodnes takto nabízeného, jakkoli dorazily i dále vylepšené verze) býka protáhli po německé dálnici a ukázali, co dovede. Je to v podstatě jediné místo, kde se může pořádně rozparádit, neboť oficiálně dosáhne dvoustovky za pouhých 8,9 sekundy a ke zdolání magické třístovky potřebuje 24,5 s. Je tedy jasné, že opřít do pedálů se dokáže i daleko za touto metou a přesně to na Autobahnu potvrzuje.

Rozjede se celkem s lehkostí až k blízkosti 350 km/h a je to docela surreální pohled. Test proběhl na dvouproudé dálnici za ne úplně nulového provozu, takže auta kolem doslova létají. Nevidí se často jet někoho až takto rychle za podobných podmínek a litovat můžeme snad jen toho, že vozu byla ponechána ona robotizovaná převodovka. Řadí i podle našich zkušeností pomalu a přesto hrubě, což je patrné i z videa. Ovšem, požitek z řvoucího motoru V12 se 740 koňmi ani to nezkazí, žádné další Lambo už ryzí dvanáctiválec bez hybridizace dostat nemá.

Lamborghini Aventador S je dnes už pět let staré auto, přesto na německé dálnici předvádí v provozu pozoruhodné představení, jak se můžete přesvědčit níže. Ilustrační foto: Lamborghini

Petr Miler

