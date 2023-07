Poslední nová Kia byla nafocena naživo. Působí tak ještě hůř, vypadá skutečně jako z jiné planety před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Krása je v očích toho, kdo se dívá, takže se dívejte. Ale podle nás Korejci zachází až moc daleko ve snaze zviditelnit své novinky a sází na designová řešení, která možná rychle zazáří, podobně rychle se ale také okoukají.

Na jednu stranu máme rádi, když někdo dokáže být odvážný, nedržet se konvencí a zkusí se prosadit s něčím novým. K automobilovému byznysu to patří jako ke kterémukoli jinému a nebýt „bláznů”, kteří svého času přišli bez uzardění na trh s něčím, co ostatní považovali za nesmysl, bychom se asi nedočkali většiny inovací, které dnes považujeme za přínosné. Současně je ale třeba říci, že existuje ještě mnohem více těch, jenž s takovým přístupem tvrdě narazili. A to často proto, že zdánlivá odvaha byla ve skutečnosti jen prázdným gestem, odvahou pro odvahu, která nikomu nepřinášela nikomu nic podstatně pozitivního.

V případě technických řešení lze takové pokusy nezřídka identifikovat předem, v případě designu je to podstatně složitější. My se ale jako technicky smýšlející lidé snažíme držet hesel typu „forma následuje funkci” a samoúčelné designové kudrlinky nemáme v oblibě. Bohužel ovšem máme pocit, že korejské duo Hyundai-Kia nyní míří přesně takovou cestou - chce zaujmout, chce klidně šokovat, ale co je za tím dál? Často vůbec nic.

Hyundai nedávno pozvedlo obočí mnohých novým Sante Fe, které vypadá, jako byste v noci do garáže zavřeli Land Rover se Ssangyongem a ráno se divili, jakou paseku umí nadělat jejich geny. Teď máme před sebou - dokonce ze stejného zdroje - první živé fotky nové Kie Sorento a je znovu těžké nad nimi nehnout brvou. I když nové... Auto dostalo jen velký facelift, přesto se k nepoznání proměnilo ze svérázného na bláznivé.

Záď sice zůstala skoro stejná, příď ale vypadá, jako kdyby původní vůz projel rojem mimozemšťanů seskakujících na padáku a v Koreji se rozhodli, že to tak nechají. Nevidíme navíc žádný smysl za tvarem světel, žádný smysl za tvarem masky chladiče, žádný smysl za čímkoli, co se na tomto autě změnilo. Je to design pro design, prostě světla se dají dnes udělat ve tvaru chobotnice, tak nechť ho mají! Názor si udělejte sami, naši přízeň ale mají funkcí opodstatněné, jednodušší a více nadčasové tvary.

Nová, vlastně jen inovovaná Kia Sorento vypadala už na prvních oficiálních fotkách všelijak, první živé záběry níže lepší dojem opravdu nedělají. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.