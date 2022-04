Poslední nový motor ostrých Mercedesů bez turba na Autobahnu ohromí i dnes, umí věci, které už se nevidí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Byla to tečka za jednou érou, jen tehdy nikdo nevěděl, že jí je. Dnes tak na něj můžeme hledět docela jinou optikou - ač mu dynamicky ujel vlak, v některých ohledech je prostě nepřekonaný a zřejmě i nepřekonatelný.

Chystaná nová generace Mercedesu-AMG C63 možná vzbuzuje zvědavost, touhu ale vážně ne. Stojí za tím rozhodnutí německé automobilky zezelenat až za hranici zdravého rozumu. Třícípá hvězda se totiž rozhodla poslat k ledu osmiválce i šestiválce najednou a i na místo dosud vrcholných agregátů posadí čtyřválce doplněné o hybridní techniku. S jistotou to znamená, že hmotnost ostrého Céčka naroste, přičemž vysoký výkon nebude mít vůz neustále k dispozici. To vše by přitom zákazníci měli vyměnit za vyšší cenu a leda papírově nižší spotřebu. Není tedy divu, že většina přistupuje k očekávané novince dosti zdrženlivě.

V předminulé dekádé byla situace naprosto jiná, Němci totiž vyrukovali s verzí C63 AMG, která pod kapotou měla 6,2litrový osmiválec, který se nakonec stal posledním novým motorem ostrých Mercedesů bez turba. K jeho plnému výkonu 457 koní, který posléze vzrostl na 487 koní a u některých verzí dokonce na 507 koní, jste se tak museli propracovat. Odměnou vám ovšem mimo působivého tempa byl hlavně libozvučný soundtrack, který byl přirozený a obešel se bez zvukového generátoru, který novince bude vlastní.

Jak vše vypadá v praxi dnes, si můžete prohlédnout na níže přiloženém videu. Za tím stojí lidé z kanálu AutoTopNL na Youtube, kterým se dostalo do rukou nejslabší provedení kombíku. Ovšem ani s 457 koňmi výkonu a 600 Nm točivého momentu neměli problém se rychle dostat nad dvoustovku, maximálně pak dosáhli mety 256 km/h, kdy (zrovna když „závodili” s dalším výkonným kombíkem) zasáhl omezovač. Jeho zvukový projev je ale parádní, to dnes žádné podobné auto neumí.

Lze už jen dodat, že C63 W204 svého času vlastnil i Michael Schumacher, který jej dostal jako služební vůz od stáje Mercedes GP Petronas Formula 1 Team na počátku roku 2010. K dennímu provozu černý kombík užíval hned několik měsíců, než došlo na jeho prodej. Nedávno tento exemplář znovu měnil majitele, přičemž v aukci byl vydražen za vcelku směšných 27 600 Eur (dnes asi 674 tisíc Kč). Tedy za nižší částku, než za jakou lze koupit Škodu Octavia 1.0 TSI Style. To ale bylo dáno hlavně mizernou péčí předchozích majitelů i tragickou předprodejní přípravou aukční síně.

V generaci W204 poháněl Mercedes-AMG C63 ještě atmosférický osmiválec. Ten v základu produkoval 457 koní, což je dnes výkon, který mají na kontě čtyřválce, zvukovým projevem byl ale úplně jinde, jak můžete vidět a slyšet níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoTopNL@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.