Poslední pětiválcová ikona Audi s pohonem quattro dostala ve sněhovém testu nabančeno od obyčejné Toyoty, to není dobré
Petr ProkopecAuto s kořeny sahajícími až do časů největší slávy Audi ve světovém šampionátu v rally by se na sněhové rychlostní zkoušce v rukou instruktora závodních pilotů mělo cítit jako doma. Jenže opak je zjevně pravdou.
dnes | Petr Prokopec
Auto s kořeny sahajícími až do časů největší slávy Audi ve světovém šampionátu v rally by se na sněhové rychlostní zkoušce v rukou instruktora závodních pilotů mělo cítit jako doma. Jenže opak je zjevně pravdou.
Audi RS3 si stále ještě můžete koupit jako nové auto, jakkoli éra jeho 2,5litrového pětiválce je podle všeho u konce. Co přijde po ní, nejspíš netuší ani v Ingolstadtu, neboť vedení čtyř kruhů je poslední dobou zmatenější než kamzík na rovině a do prodeje posílá jeden nesmysl za druhým. Nedá se ostatně předpokládat, že by dál razilo spalovací cestu, firma má dnes každou novinku koncipovat v prvé řadě jako elektromobil, než třeba po dalším zvážení přidá i benzinový motor. Není tedy těžké chápeme, že stále více zákazníků obchází její dealerství obloukem.
Poslední RS3 ve verzi sedan se nyní dostalo do rukou Wyatta Knoxe, ralloyvého instruktora v Team O'Neil Rally School. Ten jej jako už tradičně vytáhl na zasněžený okruh, kde by se vůz s kořeny v časech největší slávy Audi ve světovém šampionátu v rally měl cítit doma. Jenže už z průběhu jízdy, ve které dosáhl času 2 minuty a 39,45 sekundy, to tak úplně nepůsobí. Auto má problémy zejména s nedotáčivostí, přinutit jej položit se do zatáčky dá zabrat. A pohled na tabulku výsledků odhaluje, že to není jen dojem - mnohem obyčejnější Toyota Corolla GR s motorem 1,6 turbo byla za srovnatelných podmínek o neskutečných 9 sekund rychlejší.
Knox poukazuje na to, že Audi dostalo relativně široké pneumatiky s nízkým profilem, což pro takové podmínky není ideální, ale tak to zkrátka je. Větší problém je možná v tom, že do řízení v RS3 v daleko větší míře zasahuje elektronika, kterou se sice zkraje pokusil vypnout s pomocí pojistek, ale skončil - buď kvůli tomu, popř. kvůli přehřátí - po 4 minutách jízdy s autem, které mělo jen pohon předních kol, brzdění předních kol a nefunkční adaptivní podvozek. Osazeno je také výlučně automatickou převodovkou, která vám při jízdě v hlubokém sněhu kus kontroly nad vozem vždy vezme. To vše se zrcadlí v tom, že u nás (bůhvíproč) bohužel neprodávaná Corolla je o půl ligy jinde.
Pro Němce je to smutná vizitka, koneckonců jen vzpomeňme na jejich legendární PR kousky jako třeba šplhání aut s quattrem na sjezdovky či skokanské můstky. Oproti tomu Toyota je známa spíše jako výrobce kvalitních, ale nudných aut. Poslední dobou ale boduje i na rallyové scéně, přičemž loňskou sezónu vyhrála a zlatá je i letos po úvodních dvou závodech. A protože od ryzích spalováků neodchází, záda bude Audi ukazovat stále více. Kdo by to před pár léty řekl? Audi se v tomto směru zdá být vskutku dobrým reprezentantem Evropy a jejího aktuálního vývoje...
Audi RS3 pochopitelně není špatné auto, vedle sportovních novinek značky typu nová RS5 se jeví téměř bezvadně. Foto: Audi
Nic to ale nemění na tom, že v podmínkách, za kterých by se mělo cítit jak doma, dostalo nabančeno od mnohem obyčejnější Toyoty Corolla GR. Foto: Toyota
Zdroj: Team O'Neill Rally School@Youtube
