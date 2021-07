Poslední Porsche bez turba na Autobahnu ohromí i tím, jak mu za 60 sekund klesne dojezd před 2 hodinami | Petr Miler

Porsche i v roce 2021 dokáže do prodeje vypouštět modely s motorem bez nuceného plnění a toto je ten zatím poslední z nich. Krásně zní i jede, líbit se ale bude i pumpařům.

Asi nejprestižnější německá automobilová značka letos v únoru představila novou 911 GT3 a leckdo si mohl myslet, že trochu zapomněla, v jaké době žijeme. Auto má atmosféricky plněný motor, manuální převodovku, pohon zadních kol, no co to je? Podle nás slast a je třeba smeknout před německými techniky, že tohle všechno dokázali dostat do prodeje v roce 2021, kdy se nijak neelektrifikovaná novinka zdá být nemožnou věcí, natož pak i nepřeplňovaná.

Samozřejmě, protáhnout takový vůz homologačními pravidly nemusí být tak samo o sobě složité, náročně je udělat to tak, aby fungoval, aby byl žádoucí tím, co umí, nikoli jen tím, čím je. A to podle všeho nová 911 GT3 zvládá velmi dobře, neboť navzdory „nevhodnému” způsobu pohonu je velmi rychlá i v přímce. A o řidičské podmanivosti v jiných situacích nepochybujeme.

To první nejlépe ukazuje video kolegů z francouzského L'Argusu, kteří novou GT3 prohnali německé dálnici. Video vydá za tisíc slov - auto má akcelerovat na stovku za 3,4 sekundy a rozjet se na 319 km/h, na 100 km/h je ale zjevně bezpečně pod 3 sekundy. A tachometrově se rozjede až na 330 km/h, což oněch 319 km/h nejméně bude. Navíc za úžasného zvuku a v mžiku, více než pár desítek sekund na to nepotřebuje.

Úsměvné je ale také vidět, jak rychle u toho spotřebovává palivo. Je to logické, motor ze sebe téměř neustále pumpuje něco kolem 375 kW, tedy vrcholných 510 koní, které nemohou vzniknout z ničeho. A řidič na místo natáčení dojel jistě pomalu, takže během chvíle je z původních 362 km jen 332 km a dojezd v jednu chvíli ubývá tempem tak 1 km za 1 sekundu.

Majitele to ale asi trápit moc nebude a doplnit energii je tady na chvíli, za 5 minut můžete po zastávce u čerpací stanice jet dál. Představte si ale elektromobil při jízdě spotřebovávající třeba 350 kW. Taková Tesla se 100kWh bateriemi by i při 90% efektivitě elektromotoru (což při takovém zápřahu nejspíše nebude reálné) vybila za 15 minut a Model S Plaid má 820 kW pořád se 100kWh akumulátory. Kdyby tento výkon využívala pořád se stejnou efektivitou, vybije se za 6,5 minuty. A dobíjení je minimálně na mnoho desítek minut, když se vše sejde. To jen tak pro srovnání využitelnosti výkonu podobných aut s různými typy pohonu.

Porsche 911 GT3 působí jako přízrak z minulosti, je ale ryzí současnost. I s atmosféricky plněným motorem je rychlé jako čert, málo paliva ale spotřebovávat jistě nebude. Foto: Porsche

