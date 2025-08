Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je vlastně s podivem, že tato auta pořád existují a dají se koupit, vyjma toho na hlavní fotce ale nelze žádnému nich věštit jakkoli delší budoucnost. Tedy tak by to aspoň chtěly automobilky, už při pohledu na toto srovnání by bylo čeho litovat.

Různá srovnání aut jsou tu povětšinou od toho, abychom oddělili zrno od plev. Jsou ale i taková, ve kterých vítězem může být každý účastník. A jeden takový nyní uspořádal britský Carwow. Na jedné startovní čáře se totiž shromáždily v abecedním pořadí Audi RS3, BMW M2, Mercedes-AMG A45, Porsche 718 Cayman GT4 RS a Volkswagen Golf R. Tedy pětice sportovních aut, která ke svému pohonu užívá výkonné čtyřválcové, pětiválcové či šestiválcové motory. Přičemž elektrifikací není políbena žádná jednotka.

Něco takového bylo dříve standardem, dnes se musíme divit, že se každé z těchto aut pořád dá koupit nové. Ale jak dlouho? Cayman vyloženě dožívá a má dostat jen elektrického nástupce a na vypůjčený čas žijí i současné Audi A3 včetně RS3 (elektrický nástupce), Golf včetně verze R (elektrický nástupce) i Mercedes třídy A. Život tohoto modelu byl tedy nedávno už podruhé prodloužen, nedivili bychom se ale, kdyby se to netýkalo verze A45 AMG. A i kdyby ano, stejně se bavíme o pár letech.

Jedině BMW není tak dogmatické a M2 by mohlo udržet při životě s motorem R6 i ručním řazením, zvlášť pokud to samé nedokáže udělat s větší M3. Tady by tedy mohlo dojít i na příchod třetí generace, v takovém případě by mělo BMW boj o zákazníka hodně jednoduchý. Ostatně, ono s M2 nemá moc konkurentů už teď.

Také to ukazuje srovnání níže, ve kterém dva vozy hrají vlastní ligu - Porsche 718 Cayman GT4 RW, které projelo cílovou páskou čtvrtmílového sprintu za 11,7 sekundy, a právě BMW M2, které to zvládlo za 11,9 sekundy. Tady je vidět výjimečnost (Cayman je i z jiné cenové ligy, stojí od 4 214 780 Kč) Porsche a pokračující vývoj BMW. Zbytek zůstává u léta staré techniky a najednou nestačí ani s pohonem 4x4, který M2 nemá. Audi tedy dává 400 metrů za 12,2 sekundy, Mercedes za 12,3 sekundy a VW za 12,9 sekundy.

Velký rozdíl v cenách tu přitom už není. M2 dnes stojí od 1 916 200 Kč, což je srovnatelná cena s Audi RS3 (okolo 1,7 milionu Kč, aktuálně je směšně „vyprodáno”, protože Audi uměle omezuje prodeje pro ČR, aby dosáhlo určitých průměrných emisí CO2, to je vážně komedie) i A45 od AMG (od 1 657 700 Kč). Přesto je dynamicky jinde, navíc dostáváte šestiválcový motor a můžete mít i ruční řazení.

BMW M2 loni prošlo faceliftem, který mu nadělil 15 koní navíc. Celkově jich tak má k dispozici 480, což stačí ke zdolání čtvrtmíle za 11,9 sekundy. Foto: BMW



Mnichovskému kupé tak patří druhá příčka za silnějším, lehčím a celkově ostřejším, ovšem také víc jak dvakrát dražším Porsche. Byť v případě tohoto srovnání je vlastně vítězem každý jeho účastník, tohle je vlastně takové poslední sbohem. Foto: Porsche

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.