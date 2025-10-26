Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck

Tesla prodeje Cybertrucků samostatně nereportuje a není těžké si domyslet, proč to dělá - jednoduše se nemá čím chlubit. Přesto existují způsoby, jak se přesných prodejů dobrat i bez ochoty firmy se o takové číslo podělit. To, které teď vylezlo na povrch, je docela slušné fiasko.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck

před 10 hodinami | Petr Miler

Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck

/

Foto: Tesla

Tesla prodeje Cybertrucků samostatně nereportuje a není těžké si domyslet, proč to dělá - jednoduše se nemá čím chlubit. Přesto existují způsoby, jak se přesných prodejů dobrat i bez ochoty firmy se o takové číslo podělit. To, které teď vylezlo na povrch, je docela slušné fiasko.

Těžko bychom mezi novinkami posledních letech našli víc „vyhypované” auto, než je Tesla Cybertruck. Když jej automobilka v roce 2019 představila, působilo to jako vtip, který teprve měla následovat skutečná prezentace. Vůz dělal dojem dětské malůvky, ne novinky daleko nejhodnotnější automobilky světa, ke které s ráno miliony lidí modlí a další miliony záhy obléknou spodní prádlo s natištěným logem firmy. Čekali jsme prodejní fiasko, první zprávy ale naznačovaly, že jsme úplně vedle a lidé tuhle krabici ve skutečnosti milují.

Sama Tesla o tom veřejně nemluvila, podle trasování čísel placených rezervací se ale zdálo, že firma na vůz získala něco mezi 1 a 2 miliony předběžných objednávek. Jasně, takový krok neznamená koupi, ale i kdyby si to půlka zájemců rozmyslela, Tesla by pořád měla mnoho let co vyrábět a prodávat. Jakmile ale výroba ve velkém skutečně odstartovala, vše začalo působit dojmem, že vážných zájemců je ve skutečnosti jen zlomek oněch milionových hodnot.

Jestli část zájemců odehnala vyšší než očekávaná cena, nebo jich zkrátka nikdy nebylo tolik, je otázkou, nepřesvědčivé prodeje jsou ale nepochybným faktem už nějaký čas. Jak vysoké ovšem skutečně jsou? To dosud nebylo zřejmé, neboť Tesla je samostatně neprezentuje - jistě proto, že ví, že se není čím chlubit. Pořád ale existují cesty, jak se jich dobrat. Třeba s pomocí nové svolávací akce ohlášené americkou NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu).

Tesla totiž aktuálně svolává všechny Cybertrucky modelových let 2024, 2025 a 2026, což znamená vozy vyrobené mezi 13. listopadem 2023 a 11. říjnem 2025. To je celá výrobní série, kolik tedy čítá aut? 63 619 přesně. To opravdu za takový čas není mnoho, tohle auto evidentně prodejně nefunguje - minimálně ne tak, jak si mnozí malovali.

A čeho se týká ona svolávací akce? „Software řídicí jednotky vozidla může způsobit, že přední parkovací světla budou příliš jasná a překročí maximální světelný výkon, což nepříznivě ovlivní výhled ostatních řidičů,” říká NHTSA. Banalita řešitelná softwarovou aktuálně, ale zjevně s většími než očekávanými dopady - pravda o mizerných prodejích je venku a už ji stěží někdo zamlčí.


Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck - 1 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 01Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck - 2 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 03Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck - 3 - Tesla Cybertruck Cyberbeast oficialni nove 08
Ani tovární polepy dovolující nahradit standardní hliníkové pojetí poněkud „barevnějším” Cybertrucku vyšší prodeje zjevně nezajistily. Stejně jako cokoli jiného. Foto: Tesla

Zdroj: NHTSA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.