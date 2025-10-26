Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
Petr MilerTesla prodeje Cybertrucků samostatně nereportuje a není těžké si domyslet, proč to dělá - jednoduše se nemá čím chlubit. Přesto existují způsoby, jak se přesných prodejů dobrat i bez ochoty firmy se o takové číslo podělit. To, které teď vylezlo na povrch, je docela slušné fiasko.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
před 10 hodinami | Petr Miler
Tesla prodeje Cybertrucků samostatně nereportuje a není těžké si domyslet, proč to dělá - jednoduše se nemá čím chlubit. Přesto existují způsoby, jak se přesných prodejů dobrat i bez ochoty firmy se o takové číslo podělit. To, které teď vylezlo na povrch, je docela slušné fiasko.
Těžko bychom mezi novinkami posledních letech našli víc „vyhypované” auto, než je Tesla Cybertruck. Když jej automobilka v roce 2019 představila, působilo to jako vtip, který teprve měla následovat skutečná prezentace. Vůz dělal dojem dětské malůvky, ne novinky daleko nejhodnotnější automobilky světa, ke které s ráno miliony lidí modlí a další miliony záhy obléknou spodní prádlo s natištěným logem firmy. Čekali jsme prodejní fiasko, první zprávy ale naznačovaly, že jsme úplně vedle a lidé tuhle krabici ve skutečnosti milují.
Sama Tesla o tom veřejně nemluvila, podle trasování čísel placených rezervací se ale zdálo, že firma na vůz získala něco mezi 1 a 2 miliony předběžných objednávek. Jasně, takový krok neznamená koupi, ale i kdyby si to půlka zájemců rozmyslela, Tesla by pořád měla mnoho let co vyrábět a prodávat. Jakmile ale výroba ve velkém skutečně odstartovala, vše začalo působit dojmem, že vážných zájemců je ve skutečnosti jen zlomek oněch milionových hodnot.
Jestli část zájemců odehnala vyšší než očekávaná cena, nebo jich zkrátka nikdy nebylo tolik, je otázkou, nepřesvědčivé prodeje jsou ale nepochybným faktem už nějaký čas. Jak vysoké ovšem skutečně jsou? To dosud nebylo zřejmé, neboť Tesla je samostatně neprezentuje - jistě proto, že ví, že se není čím chlubit. Pořád ale existují cesty, jak se jich dobrat. Třeba s pomocí nové svolávací akce ohlášené americkou NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu).
Tesla totiž aktuálně svolává všechny Cybertrucky modelových let 2024, 2025 a 2026, což znamená vozy vyrobené mezi 13. listopadem 2023 a 11. říjnem 2025. To je celá výrobní série, kolik tedy čítá aut? 63 619 přesně. To opravdu za takový čas není mnoho, tohle auto evidentně prodejně nefunguje - minimálně ne tak, jak si mnozí malovali.
A čeho se týká ona svolávací akce? „Software řídicí jednotky vozidla může způsobit, že přední parkovací světla budou příliš jasná a překročí maximální světelný výkon, což nepříznivě ovlivní výhled ostatních řidičů,” říká NHTSA. Banalita řešitelná softwarovou aktuálně, ale zjevně s většími než očekávanými dopady - pravda o mizerných prodejích je venku a už ji stěží někdo zamlčí.
Ani tovární polepy dovolující nahradit standardní hliníkové pojetí poněkud „barevnějším” Cybertrucku vyšší prodeje zjevně nezajistily. Stejně jako cokoli jiného. Foto: Tesla
Zdroj: NHTSA
Bleskovky
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
před 10 hodinami
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
24.10.2025
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
23.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Aktuálně ze Sepangu 11:54
- V Moto2 trumfoval Jake Dixon / Filip Salač out 11:06
- Vítězem v Sepangu sice Marquez, ale Alex 10:45
- Po crashi vyhrál zkrácený závod Moto3 v Sepangu Furusato 10:29
- Aldeguer potrestán - z P3 na P7! včera 12:30
Nejnovější články
- Hravě stylizovaný Korejec v bazarech nestojí moc a obvykle vydrží, pozor ale na některé verze
před hodinou
- Odvolaný šéf Stellantisu věští „svému dítěti” krutý osud poté, co ho sám přivedl na hranici rozkladu
před 3 hodinami
- Další automobilka pochopila, že si jen s elektřinou nevystačí, je už jen krůček od návratu k žádanému
před 4 hodinami
- Za cenu základní Octavie můžete mít víc a víc ceněný německý superkombík. Místo 115 koní jich dostanete 457
před 6 hodinami
- Prezident GM lituje brzkého konce spalovací vlajkové lodi firmy, nemá pro ni rozumnou náhradu
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva