Požár kamionu převážejícího supersporty pohřbil auta za víc jak 30 milionů, z většiny nezbylo vůbec nic

Petr Miler
před 3 hodinami | Petr Miler
Dobré zprávy spojené s touto nešťastnou událostí jsou dvě. Jednak při ní nikdo živý neutrpěl újmy. A jednak skoro všechna auta navzdory rychlému zásahu hasičů shořela do takové mrtě, že jejich majitelům nebude nic připomínat, co také měli a nemají.
Prach jsi a v prach se obrátíš, praví jedno věčné moudro z knihy Genesis. Připomínka pomíjivosti veškeré fyzické existence platí nejen pro lidi, ale i pro výdobytky jejich činnosti, auta nevyjímaje. A byť k tomu, aby se nějaký automobil změnil v prach, vede obvykle dlouhá, často mnoho dekád trvající cesta, někdy stačí jen pár minut a je po všem.
Své o tom budou moci vyprávět účastníci letošní Crown Rally, americké akce pro automobilové nadšence, kteří se jistě nechtěně stali součástí neplánovaného flambování pěti superaut při jejich přepravě po silnici nedaleko města Chattanooga. Auta byla na cestě okruhu z Atlanta Motorsports Park, kde řádila během akce v rukou svých majitelů v samém závěru oné Crown Rally. V případě této pětice to ale byla nejen tečka za celou akcí, ale i za jejich existencí.
Kamion specializované firmy s krytým návěsem vypadal jako bezpečné místo, při akci ale buď došlo k poškození některého z aut, které se projevilo později, popř. nedošlo k dostatečnému dochlazení některého z vozů, které při převozu vzplály. Dva McLareny 720, dvě Corvette C8 a jedno Audi R8 poslední evoluce tak zachvátil požár tak zničující, že ani kombinace řady pozitivních okolností nezabránila jejich zničení.
Celková škoda se odhaduje na víc jak 30 milionů Kč a při pohledu na přiložené fotky hasičů rychle pochopíte, proč tomu tak je. Z aut nezbylo prakticky vůbec nic, jen torzo jedné Corvette vykukuje z popela. To je vše a mohlo snadno být i hůř. Požár se rozhořel tak „šikovně”, že pro řidiče soupravy nebyl patrný a musel jej na něj upozornit jeden z obezřetných řidičů okolních aut. Šofér náklaďáku zkušeně zastavil na místě, kde nehrozily žádné další škody a spolu se svědky zavolal hasiče z nedaleké Chattanoogy, kteří byli na místě velmi rychle. Jak můžete vidět, s požárem si poradili a nikdo živý nedošel újmy, samotná auta jsou dvěma slovy na prach.
Jak už padlo, přesná příčina události není zatím známa, naše podezření ale znáte. Z auta rády tečou různé velmi hořlavé tekutiny (nejen benzin, ale i olej nebo třeba brzdová kapalina). A převoz stále ještě ne zcela vychladlých aut po okruhovém dnu je vždy rizikový. V uzavřeném prostoru se teplo hromadí ještě snáz a kolikrát není třeba mnoho, aby se něco pokazilo. Buď jak buď je tady pozdě bycha honit. Podívejte se sami na záběry níže, jak smutně to celé dopadlo.
Já jednou měl jsem supersport a nemám... Karel Gott by vše popsal asi takto, vaši interpretaci této smutné události necháváme na vás. Foto: Chattanooga Fire Department, CC0 Public Domain
Zdroj: Chattanooga Fire Department
