Požáry elektrokol jsou skutečně nebezpečné, majitel natočil, jak explodovalo přímo u něj doma

Patálie s rostoucím počtem elektrických kol, koloběžek a dalších podobných prostředků jen připomínají, jak nebezpečné dokážou Li-ion baterie být. Stačí trocha lehkovážnosti výrobců a hoří vám dům.

Naposledy včera jsme psali o zatím nevysvětlitelném požáru nového elektrického Mercedesu, který naplňuje skoro všechny obavy z rizika spontánního vzplanutí elektromobilů. Šlo o auto modelového roku 2023, které bylo v péči oficiálního dealera, takže se dá čekat, že bylo zánovní, mělo perfektní péči a téměř neustálý dohled. Přesto se v garáži zákaznice vzňalo skoro den po odstavení, aniž by bylo nabíjeno. Auto je na uhel a nebýt rychlé akce hasičů, dům, ve kterém stálo, by na tom byl nejspíš stejně.

Jde o relativně řídký incident, třebaže vzhledem k velikosti baterií extrémně nebezpečný, o požárech elektrokol ale něco takového neplatí. Jak jsme nedávno podrobně rozebírali, jejich četnost je varovná. A byť riziko hrozivých následků je menší, není zdaleka zanedbatelné. Jak takový požár elektrokola může vypadat, natočil jeden z jeho britských majitelů, zveřejnili jej pak znovu hasiči.

Nemá smysl dlouze chodit kolem (v tomto případě velmi) horké kaše, podívejte se na to sami níže. Majitel podle dostupných informací přišel do místnosti, kde kolo obvykle nabíjí, zapojil jej a už jen koukal. Stroj po chvíli zahořel jasným plamenem, na což muž naštěstí zareagoval okamžitým úprkem. Pak vidíme jen šlehající plameny, létající jiskry a výbuch, jehož následky kameru oslepí. Nic příjemného, rozhodně ne v objektu, ve kterém bydlíte.

Problémem jsou nízké standardy baterií používaných hlavně v levnějších kolech - co si zdaleka netroufnou použít automobilky do vozů za miliony, s tím výrobci kol za zlomek takových cen nemají problém. Riziko požárů je tak relativně vysoké a sami hasiči říkají, že řeší okolo šesti takových požárů týdně. Rada? Nenabíjet doma, zejména pak ne bez vaší pozornosti, tuplem pak ne přes noc. Rady nad zlato, že? Kdo bude trávit život na ulici sledováním toho, jak se mu hodinu dobíjí elektrokolo...

PLEASE WATCH AND SHARE!



This is the terrifying moment an e-bike battery exploded when it was on charge.



The owner of the footage has kindly let us share it, to flag the dangers.



1 of 3 pic.twitter.com/PqucmKN40z