Pozor na loupání znaku rychlého čínského Porsche za cenu Octavie, za jeho krádež můžete jít sedět

Není to kratochvíle, pro kterou bychom měli pochopení, pokud už se jí ale někdo oddává, mnoho tím neriskuje, neboť jde v naprosté většině případů jen o přestupek trestaný odpovídajícím způsobem. U Xiaomi SU7 Ultra to tak nebude.

Asi už jsme za vrcholem éry, kdy to bylo „in”, pořád se ale čas od času stane, že vám někdo z auta odloupne znak výrobce. Už po takovém logu BMW sáhnou mnozí rádi, o třícípé hvězdě Mercedesu, „erbu” Porsche či něčem ještě výjimečnějším ani nemluvě. Co dotyční s takovými lupem dělají, nemáme tušení - že by znaky prodávali, je nepravděpodobné, nejspíš půjde o předmět nějaké úchylné soukromé sbírky, výzdoby garáže apod.

Pokud takovou věc vezmete z cizího auta a nejste barbaři, abyste to dělali ostrým šroubovákem, mnoho tím neriskujete. Je to krádež, ale protože v Česku je krádež čehokoli s hodnotou do 10 000 Kč bez závažných okolností jen přestupkem, dostanete leda pokutu. A znak na přední kapotu 10 tisíc korun nestojí, leda že by... Leda že by nebyl jen z obvyklého plastu či nanejvýš tuctového kovu.

Právě to je případ prvního auta čínského výrobce mobilů, které vypadá i jede jako Porsche, ale stojí jako Škoda, jež je v nabídce také ve verzi Ultra, která dokonce jede lépe než ono Porsche. Tahle varianta vypadá jako nasupená vosa, takže se zbytkem nabídky si ji nespletete tak či onak, automobilka se ale rozhodla ji dál ozvláštnit speciálním logem.

Pokud vám přijde zlatavé, jste na správné stopě, je dokonce zlaté. V oznámení firmy to potvrdil produktový manažer Xiaomi Redmi Hu Xinxin, podle nějž je v logu použito asi několik gramů 24karátového zlata. To by mu snadno dávalo cenu přes 10 tisíc Kč, takže na jednu stranu půjde o o to lákavější cíl zlodějů. Na tu druhou ale budou při takové činnosti vystaveni trestnímu stíhání za trestný čin krádeže, za který mohou skončit i ve vězení. Jak moc dobrý nápad to je, posuďte sami, ale je to zkrátka tak.

Xiaomi SU7 Ultra jistě nepůsobí obyčejně ani jako takové, neobyčejné má ovšem i logo. Používá několik gramů ryzího zlata. Foto: Xiaomi

