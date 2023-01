Pozor při pohybu poblíž letadel, ženu a matku tří dětí vcucl a zabil na letišti běžící motor před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Embraer, tiskové materiály

Nutno dodat, že před rizikem byla opakovaně varována, celý - bohužel nikoli až tak ojedinělý - případ ale připomíná, jak nepřirozené je i pro profesionála z oboru vnímat toto riziko.

Leckdo by mohl zaměstnankyni Montgomeryho letiště v Alabamě označit za kandidáta na Darwinovu cenu. Loni na Štědrý večer se totiž nechala vcucnout běžícím motorem Embraeru E170, což ji nakonec stálo život. Jak zjistili vyšetřovatelé z NTSB (National Transportation Safety Board), dotyčná udělala chybu a na nikoho jiného nelze její smrt svést. Ani tak ale případ není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát.

Celý incident odstartovalo selhání pomocné jednotky APU u letu společnosti American Eagle z dallaského Forth Worthu právě do Montgomery. Tato jednotka napájí mimo jiné elektrické, pneumatické či hydraulické systémy. Pilot proto musel i po přistání nechat motory letadla zapnuté, aby Embraer měl dostatek šťávy. Na jejich vypnutí pak mělo dojít ve chvíli, když by letadlo bylo připojeno k pozemní elektrické síti.

O incidentu byl včas zpraven pozemní personál, který 10 minut před přistáním letounu prošel rychlým bezpečnostním školením, aby se k letadlu nepřibližoval nevhodným způsobem. I když to bychom měli nazvat spíše osvěžením již nabytých znalostí. Kupříkladu příručka pro zaměstnance společnosti American Eagle uvádí, že u všech letadel tzv. zóna nasání činí 15 stop neboli 4,57 metru. Je tedy zakázáno do ní vstupovat, pokud jsou motory v chodu.

Dotyčná si ale ani z druhého osvěžení paměti, která se uskutečnila těsně před přistáním letounu, mnoho nevzala. A jak vypověděli její spolupracovníci, od hazardu ji neodradilo ani to, že byla dříve odfouknuta výfukem motoru. Přesto nakonec do zakázané zóny vstoupila a došlo k incidentu, který dle pilota otřásl celým letadlem a vedl k automatickému vypnutí motoru.

Závěry vyšetřovatelů NTSB jsou prozatím předběžné, nicméně jelikož mají k dispozici záznam celé nehody, dá se předpokládat, že finální stanovisko bude stejné. Vše může znít jako nepochopitelné lidské selhání, od vojáků pracující poblíž letadel ale víme, že takové nehody se stávají docela pravidelně. I pro profesionály, kteří letadla obsluhují dekády, bývá za určitých okolností (zejména únava po dlouhé službě, zde mohla být zintenzivněna i složitou péčí o rodinu) složité si bezprostředně uvědomit mocnost tahu puštěného motoru, kterou člověk není schopen přirozeně vnímat. Zde dotyčná dostala k osvěžení paměti dost impulsů, přesto chybovala - pro ni i pro kolegy v okolí bohužel dost drastickým způsobem. Mějte to na paměti, pokud se někdy poblíž letadel budete pohybovat, při cestování po Evropě či po světě to nemusí být nic raritního, i když dáváte přednost autu.

Embraer E170 je poháněn motory CF34-8E od společnosti General Electric, jenž dosahují tahu 62,28 kN. To je vyšší výkon, než jakým disponovala třeba legendární stíhačka F-14. Pohyb v jejich blízkosti, pakliže jsou puštěné, může být velmi snadno smrtící. Foto: Embraer, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

