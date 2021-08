Pozoruhodná reklama Audi naštvala vedení firmy, nechalo ji okamžitě stáhnout před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Když jsme tento klip poprvé viděli, řekli jsme si, že k charakteru německé automobilky příliš nesedí, jakkoli byl i díky tomu docela osvěžující. Němci ale na legrácky moc nejsou a řekli: „Nein!”

Pro automobilky je reklama stejně nezbytnou činností, jako je třeba vývoj. Pokud své produkty neukazujete v tom správném světle, nemusí o nich nikdo vědět, natož aby si je poté koupil. I proto výrobci zaměstnávají početné kreativní týmy a velmi často se obrací i na externí agentury. Zákazníci se totiž stali už znudění čímkoli obyčejným, a tak se musíte snažit a někdy být i kontroverzní, abyste je zaujali. Kvůli tomu se ovšem tvůrci reklam dostávají na tenký led, který se může kdykoliv prolomit.

Přesně to se aktuálně stalo americkému zastoupení Audi, které minulý týden nepřišlo ani tak s reklamou, ale rovnou s krátkým filmem. Ten má celkově 13 minut, byť čtyři z toho zabírají titulky. Zbytek je pak věnován bitvě s balónky naplněnými vodou, jíž rozpoutá rodina manažera přijíždějícího domů v elektrickém SUV Audi e-tron. Vzápětí se ale přidají sousedé, a nejen oni, součástí videa je třeba i slavný youtuber Doug DeMuro či ještě slavnější závodní jezdci Walter Röhrl, Hans-Joachim Stuck a Tom Kristensen.

Mimo ně se ovšem ve snímku blýsknou i automobilové hvězdy, a to jak ty běžné silniční, tak i závodní speciály včetně prototypu LMP1 a rallyového S1 Quattro. Z titulků se pak můžeme dočíst, že natáčení probíhalo nejen v amerických státech Kalifornie, Florida a Virginie, ale také v Německu. Je tedy více než jisté, že značku film musel stát opravdu nemalé peníze. Zvláště když Audi muselo zaplatit i za práva na použití legendární písně 99 Luftballons, která se k balónkové bitvě obzvláště hodí.

O to překvapivější však je, že německá centrála video krátce po jeho zveřejnění nechala snímek stáhnout. Dle dostupných informací vedení firmy nebylo spokojeno s tím, jakým způsobem jsou její vozy vyobrazeny. Mimo to prý neporozuměla ani poselství videa, čemuž se vlastně ani nedivíme - jakkoliv je snímek zajímavý a pobavil, důvod, proč by nás měl přimět ke koupi Audi, hledáme marně. Ale názor si udělejte sami - i když video zmizelo z oficiálních kanálů automobilky, internet má paměť a tuto reklamu hned tak nezapomene. Paradoxně ji nakonec „zákaz” spíše více zviditelní.

Audi přišlo s krátkým filmem oslavujícím minulost, přítomnost i budoucnost automobilky, a to za pomoci bitvy s balónky naplněnými vodou. Že nechápete její smysl? Pak jste na tom přesně jako německá centrála, která video nechala prakticky ihned po jeho zveřejnění stáhnout. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec