Ceny příplatkové výbavy na Ferrari za víc jak 50 milionů Kč skýtají pohled skutečně jen pro bohy

Pokud máte pocit, že s koupí auta za 50 milionů korun dostanete vše, na co jen pomyslíte, a k tomu ještě spoustu věcí navíc, mýlíte se. Čeká vás jen o to krutější přehled příplatkové výbavy.

V lidech kupujících obyčejná auta zůstává už po dekády zakořeněn jeden mylný dojem - že když se konečně vzmůžou na něco lepšího a zajdou do autosalonu BMW, Porsche nebo dokonce Ferrari, s milionovými cenami dostanou do auta to, o čem se jim u mainstreamových značek ani nezdálo. Realitou je spíše pravý opak.

Pravda, existují drahé značky jako Lexus, které si na podobném přístupu zastávají a už základ je s výbavou vysoko, standard odvětví je ale úplně jinde. V podstatě se budete divit, jak málo toho do některých aut prémiových značek dostanete a za co všechno se musí připlácet. A snad ani není konspirační teorií, že tyto firmy v základu schválně nabízí úplně nesmyslné věci jako halogenová světla nebo manuální klimatizace - které kolikrát mainstream kvůli minimalizaci nákladů už do aut za poloviční cenu léta nedává -, aby vás donutily vytáhnout dalších pár desítek tisíc na to či ono. Kolega kdysi říkal, že BMW bez příplatků aspoň za 400 tisíc Kč není pořádné BMW. A byť se situace v mezičase trochu změnila, platí to v zásadě dodnes.

Inu, drahé značky chtějí vysoké marže a toto je nejlepší cesta k nim. Nepochybně žehrají na to, že dobře situovaní lidé nebývají až tak cenově senzitivní a když si kupují v zásadě zbytečné auto za miliony, snadno přihodí nějakou tu korunu navíc. V principiálně stejné realitě žije také Ferrari, a to dokonce i u těch nejdražších modelů pro vyvolené.

Ukazuje to Doug DeMuro pohledem na tzv. window sticker na Ferrari Daytona SP3, které si vesměs pořídili „bohatí a slavní” jako Zlatan Ibrahimovič. Za normálních okolností se o cenách jednotlivých příplatků pro taková auta nedozvíme, window sticker tyto věci zmiňující je ale v USA povinný pro všechny vozy bez rozdílu, a tak nabízení takového auta u dealera nevyhnutelně provází i přehled příplatků a jejich cen. A je to v tomto případě skutečně pohled pro bohy.

Ferrari jde tak daleko, že ani výraznější logo značky na předních blatnících není zadarmo, ani zdaleka - automobilka si za něj účtuje 14 341 USD (tedy asi 308 tisíc Kč). Skoro nová Fabie místo loga na boku? Věřte, že to je jen začátek, protože základní cena 2 218 935 USD (cca 47,7 milionu Kč) se vlivem příplatků vyšplhala až na 2 333 192 USD, tedy 50,2 milionu Kč. 2,5 milionu na příplatcích? Vítejte v Maranellu.

Poplatky za dodání a manipulaci ve výši 5 000 USD (108 tisíc Kč) jsou prkotina, „dodatečné náklady” za 30 800 USD (663 tisíc korun) budou asi pro zaokrouhlení. Lepší jsou „rychlé pruhy” za 35 432 dolarů (763 tisíc Kč), protože holky na ně budou koukat víc než na novou Octavii, kterou byste mohli být místo nich. To máte ale jen pruhy, ne zvláštní lak, za ten je třeba odevzdat dalších 18 561 dolarů (400 tisíc Kč), kovaná kola jsou za nicotných 8 099 USD (75 tisíc Kč). Prkotiny v interiéru jako výšivka koně za 1 265 dolarů (27 tisíc Kč, asi se naučím vyšívat) nebo jiné obšití koženého čalounění za 759 dolarů (16 tisíc Kč) skoro nestojí za řeč.

S takovou bilancí asi málokoho dojme, že window sticker povinně varuje kupce před vysokými ročními náklady ve výši 4 200 dolarů (90 tisíc Kč) za palivo. Vedle rychlých pruhů za 763 tisíc korun to snad ani nestojí za řeč, nemluvě o tom, že s tímhle autem většina lidí 90 tisíc korun neprojezdí nikdy, protože s ním ani nebude jezdit. Jde o jeden z vzácných vozů z jinak vyprodané série. Vítejte tedy i ve světě pojízdných soch. Realisticky řečeno teoreticky pojízdných, alespoň pro většinu lidí - sem tam se najde hrdina, který s takovou věcí jezdí i po poli.

Pokud si myslíte, že vám Ferrari k modelu Daytona SP3 dá něco zadarmo, pak ne, tohle Italové opravdu nedělají. Za pár výbavových prkotin si řeknou o miliony bez uzardění. Foto: Ferrari

