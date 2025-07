Překvapivý nástupce automobilového favorita Jeremyho Clarksona odhalil interiér, je to luxus se závodními geny před 7 hodinami | Petr Prokopec

Zatím není jisté, pod jakou značkou bude tohle auto nabízeno, do prodeje se ale dostane zcela určitě. Je zjevně hotové až do té míry, že v prototypu nic viditelně nechybí ani v jeho interiéru.

Letošní Festival rychlosti v Goodwoodu je definitivně za námi. Během víkendu se na panství lorda Marche ukázala celá řada exkluzivních aut, mimo jiné třeba Koenigsegg Sadair's Spear či Zenvo Aurora Tur. Nechyběl ovšem také maskovaný supersport ze stáje Toyoty, u kterého zatím není úplně jisté, zda ponese logo mateřské Toyoty, či do produkce dorazí spíš jako Lexus LFR, jak se obecně očekává. Je ale už prakticky na sto procent jisté, že do prodeje zamíří a jeho pohon obstará osmiválcový motor.

Po desetiválcovém LFA může sice jít o zklamání, v dnešní době bychom si ovšem měli vážit každého spalovacího motoru, který má víc než tři válce a litrový zdvihový objem. Zvláště když čekat ho můžeme hned ve dvou verzích - Japonci totiž pošlou do světa jak silniční provedení, tak i závodní speciál. Oba vozy se ovšem výrazně liší, neboť druhý zmíněný působí širším a nižším dojmem. Zároveň disponuje obrovským zadním křídlem, které doplňuje trochu větší řev osmiválce.

Díky oficiálním kameramanům a fotografům máme také vůbec první možnost nakouknout dovnitř, a to u civilní verze. Její kabině dominují především skořepinová sedadla, která se ale dočkala slušného polstrování pro zachování komfortu. I když tu přitom máme vývojové prototypy, ze záběrů je patrné poctivé provedení, kterým je japonské pověstné. Čekat tak můžeme supersport, který si majitelé budou moci užívat na silnicích či okruzích až do omrzení.

Testovací jezdci divize Toyota Gazoo Racing potvrdili, že na projektu se pracuje už víc než čtyři roky a jeho debut je prakticky za rohem. Závodní speciál ostatně má být jakožto regulérní účastník zasazen do šampionátů GT už v příštím roce. Podle všeho přitom tato verze měla nést emblém Toyoty, zatímco na silnice vůz zamíří jako Lexus, čemuž by odpovídala i ona kabina. Zda tomu tak ale skutečně bude, teprve zjistíme v příštích měsících. Bude z toho nový favorit Jeremyho Clarksona? Spíš ne, ale kdo ví, i to se teprve ukáže.

Chystaný japonský osmiválcový supersport dorazí v civilním i závodním provedení. První verze by měla nést logo Lexusu, zatímco u druhé se počítá s emblémem Toyoty. Zda tomu tak ale opravdu bude, zjistíme zřejmě až při premiéře. Foto: Goodwood Road and Racing, tiskové materiály

