Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje ne něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
Petr ProkopecPokud chtěli Britové tak moc změnit konstrukci svých aut s tím, že lidem je jedno, co je pohání, proč se nyní snaží maskovat, že mají elektrický pohon? Je vidět, že realita je odlišná a předstírání něčeho jiného autu stěží pomůže, právě naopak.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Pokud chtěli Britové tak moc změnit konstrukci svých aut s tím, že lidem je jedno, co je pohání, proč se nyní snaží maskovat, že mají elektrický pohon? Je vidět, že realita je odlišná a předstírání něčeho jiného autu stěží pomůže, právě naopak.
I kdybyste neznali americké rčení „all show, no go”, spojení „Potěmkinova vesnice” vám jistě neuniklo. Tato slova používáme, když se za naleštěnou fasádou skrývá sotva pohromadě držící podstata, což je stavu, ke kterému nemá daleko celý dnešní automobilový průmysl. A jeho elektrická odnož obzvlášť. Elektromobily prodejně narazily na limity svých technických i ekonomických možností a s tím i na hranice přirozeného zájmu zákazníků. Také mezi nimi sice najdeme technicky vyspělejší i horší kusy, ovšem rozdíly jsou tak malé, že zmíněné limity se výrobcům daří zastírat jen za pomocí nízkých cen. To prozatím šlo buď prostřednictvím dotací nebo obyčejným dumpingem.
Ani jeden přístup ale není dlouhodobě udržitelný, a tak to automobilky zkouší jinak. Snaží elektromobilům dát stále víc atributů spalovacích aut. Primárně jde o aspekty hrající na emoce zákazníků, protože, přiznejme si, elektromobily budí vášně buď jen při zrychlení v přímce, popř. v okamžiku, kdy mají dojezd kratší než je vzdálenost k nejbližší zásuvce. Jinak jde o sterilně se chovající stroje.
Má tak někdo důvod koupit si elektrické Porsche, když jediné, co ho odděluje od záplavy čínských klonů, je vysoká cena a nápis na zádi? Moc ne, proto už i u Porsche zvažují, že své elektromobily osadí falešným zvukem a simulovaným řazením. Připomínám, all show, no go. Porsche ovšem není zdaleka jediné, kdo s takovým řešením koketuje.
Aktuálně byly na španělských silnicích nachytány prototypy produkční verze Jaguaru Type 00, u kterého se s ničím jiným než s elektrickým pohonem nepočítá. Britové sice roky hlásali že to bude v pohodě, neboť náročným klientům je přece jedno, co auto pohání, soustředili se na luxus a design. Časem ale podobně jako Němci zjevně zjistili, že projevy elektrického pohonu jejich potenciální klientelu nelákají, a tak jí hodlají dopřát osmiválec. Tedy osmiválcový zvukový projev, o který se nebudou starat reálné válce a výfuky, místo toho dojde na zaměstnání audiosystému a reproduktorů.
Pomůže to úspěchu? Popravdě si to nemyslím, bohatá klientela nechce jen naleštěnou fasádu rozpadajících se roubenek mužiků. Lákat jí tedy nebude ani vůz, u kterého řada věcí nebude skutečná. Zvláště když jeho design není vysloveně dechberoucí. V tomto kontextu lze přitom podotknout, že Massimo Frascella si nevede o poznání lépe ani na novém pracovišti, neboť jeho koncepční Audi taktéž působí spíše jako obluda než vrchol elegance. I na to má přitom do dvou let navázat produkční verze.
Oba chystané elektromobily jsou opravdu mizernou vizitkou bateriového pohonu. Většinu lidí odradí už jejich design, zbytek pak bude mít problém s falší, za kterou Jaguar i Audi budou chtít ranec peněz. Možná i proto Britové už dřív přiznali, že očekávají odchod 85 procent své dosavadní klientely. To je ale dost možná ještě optimistický scénář, reálně spíše hrozí, že jim zůstane ještě méně loajálních zákazníků. A i ti nakonec zmizí, pokud Jaguar nepřijde s něčím opravdu zajímavým.
Produkční verze konceptu (na fotkách) britského elektrického GT se má ukázat ještě letos, do prodeje však zamíří až příští či dokonce ten přespříští rok. V mezičase snad i většina dealerů zanikne, což může být i záměr, aby se pár zbývajících firem následně zvládlo uživit. Foto: Jaguar
