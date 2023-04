Přepracovaná Tesla Model 3 předčasně odhalena drzým fotografem, její příď se změnila k nepoznání před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Nejmenší a nejlevnější Tesla některým pořád přijde jako novinka, vyrábí se ale už šestým rokem v prakticky nezměněné podobě. S její modernizací tedy automobilka značně přetahuje, letos to možná napraví.

Marketingová mlha kolem Tesly nezřídka zastírá smysly, a tak si mnozí ani neuvědomují, jak moc zastaralé portfolio jejích modelů je - hůř je na tom ze známějších automobilových značek jen Lada. Tesla Model S se ve v principu nezměněné podobě prodává už 11 let, Model X má na krku 8 let a i relativnímu benjamínkovi v podobě Modelu 3 pomalu táhne na 7. Právě v jeho případě se pravidelně hovoří o modernizaci, která by jej měla stihnout a právě tu možná vidíme na první fotce níže.

Je dílem opravdu drzého fotografa, který se v prostorách automobilky nezdráhal sundat plachtu z odstaveného prototypu a tasit fotoaparát, předpokládejme mobilní. Pravděpodobně tak zachytil výsledek snah, o kterých si vrabci na střeše ústředí Tesly štěbetají skloňujíc slovo „Highland”, jak si inovované provedení trojky má říkat.

Proč slova jako „možná” či „pravděpodobně”? Protože v dnešním světě není jisté nic krom toho, že jednoho dne zemřeme. Fotka působí autenticky, je ostrá a nenese zjevné znaky úprav, dnes ale není problém zfixlovat do takové podoby cokoli od druhého zrození Krista až po Putinův pohřeb. Elektronická data běžně ukládaná v rámci podobných snímků jsou kompletně promazaná, což není až tak neobvyklé, stěží to ale vybuduje důvěru v autenticitu snímku. I když, zfixlovat lze do dokonale uvěřitelné podoby i tato data...

Budeme-li pro ale tuto chvíli předpokládat, že snímek je autentický, protože nemáme důvod myslet si opak, pak vidíme opravdu razantně přepracovaný vůz, jehož příď se změnila k nepoznání. Místo vzezření Jar Jara Binkse na kolech tu máme spíše Teslu Roadster druhé generace pro chudší, která možná není designově tak svá, vypadá ale moderněji a ostřeji. Zdroje agentury Reuters tvrdí, že takový facelift se skutečně chystá pod zmíněným označením a automobilka s ním půjde ven ještě letos, tak uvidíme.

