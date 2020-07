Převoz obří ruské ponorky dlouhé 72 metrů po souši je něco, co se nevidí každý den před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Joseph Dempsey@Twitter

Ponorky jsou obří stroje, o jejichž velikosti si obvykle můžeme udělat představu leda ve chvílích, kdy stojí v loděnicích. Neobvyklý íránský přesun po souši vše staví do výjimečných kulis.

Není zase tak nezvyklé, pokud někdo převáží menší jachtu po silnici třeba na Lipno, cokoli většího se ale na souši jednoduše nevidí. Větší lodě vznikají v loděnicích, které tyto stroje následně vypustí do jejich živlu - jsou příliš velké na to, aby se mohly pohybovat kdekoli jinde.

Platí to také o vojenských ponorkách, které se na první pohled mohou jevit relativně subtilními, ve skutečnosti ale takové nejsou ani trochu. A výjimku rozhodně nepředstavují ruské útočné ponorky třídy Kilo, které vznikaly od 80. let nejprve pro sovětskou a později ruskou armádu. Projekt 877 Paltus, jak ponorce původně říkali Sověti, značí 72 metrů dlouhé, 5,9 metru široké a 9,7 metru vysoké monstrum vážící 2 300 tun. Pokud si ani nedovedete představit, jak by tohle šlo někam převézt, nedivíme se vám.

Íránci to ale zjevně představit dovedli, a tak z nějakého důvodu převezli jeden ze strojů třídy Kilo z Hormuzského průplavu na asi 24 kilometrů vzdálenou základnz v Bandar Abbasu. Proč, netušíme, nějaký důvod pro to ale mít museli, když se do takové operace pustili.

Ať už za tím ale stálo cokoli, díky videu publikovanému na Twitteru můžeme část této operace spatřit skoro na vlastní oči. I když nejde o nejkvalitnější záběry, je to stejně fascinující podívaná - o převoz se postaralo několik tahačů, za které byly připřaženy návěsy s celkem 88 koly. A k nim i komplikovaný podpůrný mechanismus.

Podívejte se na to sami, při záběru z jakkoli větší vzdálenosti se lidé vedle převážené ponorky doslova ztrácí. A abychom přidali ještě jednu automobilovou konotaci, na snímcích je vidět i auto roku 1988, které se právě v Íránu donedávna vyrábělo jako nové.

72 metrů a 2 300 tun vážící ruská ponorka třídy Kilo je transport k pohledání. Foto: Joseph Dempsey@Twitter

Surprising footage emerging showing an #Iran Kilo Submarine (Project 877EKM) being moved overland pic.twitter.com/XkQQUujvsO — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) July 8, 2020

Zdroj: Joseph Dempsey@Twitter přes Popular Mechanics

Petr Miler