Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou

Popravdě řečeno by takováto honička působila přehnaně i jako upoutávka na ono GTA, jenže tohle všechno se stalo. A policie si nutně musí drbat hlavu, jak jí dotyční mohli zmizet navzdory přítomnosti veškeré myslitelné techniky včetně vrtulníků.

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Scania

Popravdě řečeno by takováto honička působila přehnaně i jako upoutávka na ono GTA, jenže tohle všechno se stalo. A policie si nutně musí drbat hlavu, jak jí dotyční mohli zmizet navzdory přítomnosti veškeré myslitelné techniky včetně vrtulníků.

Zapomeňte na to, že policii nejde ujet nebo že dokonalý zločin nejde spáchat, to jsou povídačky pro zlobivé děti. Obojí je pochopitelně možné a pravidelně se to děje, v představách rozumného člověka se to ale obvykle odehrává docela jinak, než toho dnes budeme svědky. Ve zmíněných případech se jedinou slušnou šancí zločinců zdá být to, že něco spáchají bez povšimnutí a stejně tak opustí místo činu. Jak je ale vidno, jde to i jinak, hodně jinak.

Není to zrovna dobrá vizitka práce policie, na jihu Kalifornie se ale podařilo dvojici podezřelých zmizet svým pronásledovatelům, i když je měli přes hodinu jako na talíři. Jedna z tamních klasických honiček, kterou živě přenáší místní televize s pomocí helikoptér, kterými si podezřelé ze vzduchu klidně i řádně osvítí v nočních hodinách, začala okolo 11. hodiny večer v Lancasteru, asi 60 mil severně od Los Angeles. V tu chvíli stále stejná dvojice mužů pod pohrůžkou použití střelné zbraně ukradla ze zatím neznámých důvodů jednomu z projíždějících Ford F-150.

Tento člověk zalarmoval policii, navíc se měl sám vydat podezřelé pronásledovat v jiném vozidle, což mělo nakonec vést ke střelbě, po níž se majitel vozu raději stáhl. Víc jak hodinový přenos na videu níže pak začíná v momentě, kdy ujíždějícím praskne pneumatika na „jejich” F-150, což byl první moment, který policie mohla využít k zásahu. Ale nedošlo na něj, podezřelí na druhý pokus zvládli zastavit těžký tahač s cisternou, znovu s pomocí zbraně vyhnali řidiče a dali se podruhé na úprk. A vůz kupodivu uměli velmi dobře ovládat.

V tomto autě pokračovali, dokud nedojeli blízko centra L.A., kde se s takovým strojem opravdu neztratíte. Přesedlali tedy na jiný pick-up, což byl další moment, kdy je policie mohla zadržet, na místě, kde zastavili, ale byla moc pozdě. Také tehdy ovšem helikoptéry chytily stopu a pronásledovaly vypečené duo do Lincoln Heights, kde neuvěřitelně potřetí změnili vůz za blíže nespecifikovaný černý sedan. Tady se jejich stopa ztrácí, dotyčným se tímto fascinujícím způsobem, který víc než skutečný svět připomíná počítačové hry typu GTA, podařilo policii zmizet.

Ve chvíli publikace tohoto článku se jeví být stále nedopadení a policie prý analyzuje nespočet pořízených záběrů, aby je identifikovala a našla. Vzhledem k množství nasazených prostředků je ale opravdu s podivem, že nebyla s to je zadržet prakticky okamžitě, však se na to všechno podívejte sami.


Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou - 1 - Scania S-Series tanker truck ilu 01Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou - 2 - Scania S-Series tanker truck ilu 02Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou - 3 - Scania S-Series tanker truck ilu 03
Prchat před policií v něčem takovém je vážně svérázné. Ještě svéráznější je ale vidět, že to nakonec vedlo k úspěchu. Ilustrační foto: Scania

Zdroj: Fox 11 Los Angeles@Youtube

Petr Miler

